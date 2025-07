Víctor Orta regresa al Real Valladolid 20 años después

"Cantera potente" y primera plantilla con "18 ó 19" miembros, principios fundacionales del directivo, que ultima búsqueda de técnico

VALLADOLID/MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Víctor Orta se convirtió este martes en nuevo director deportivo del Real Valladolid, club al que regresa 20 años después, tras ocupar este mismo cargo en el Sevilla FC las dos últimas temporadas, según un comunicado.

"El Real Valladolid y Víctor Orta vuelven a unir sus caminos. Así, el madrileño, nacido en 1978, regresa al Club para convertirse en el nuevo director deportivo. Un cargo que asume hasta 2028, tiempo en el que trabajará para seguir ampliando su importante trayectoria", informó la entidad.

El nuevo director deportivo ha sido presentado oficialmente ya en rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes en el estadio José Zorrilla, la cual también ha sido la puesta de largo de la nueva propiedad del club, cuyas cabezas visibles son los mexicanos Gabriel Solares y Enrique Uruñuela.

Orta, que ha encontrado en el club a personas que ya trabajaban cuando llegó a la entidad por primera vez en 2005, en la que fue su primera experiencia como director deportivo, y ha aseverado que llega aun con "más ilusión" que entonces, cuando el equipo también militaba en la Segunda División.

El directivo madrileño ha subrayado que conoce los "valores" del club, y ha aseverado que lo primero que pretende es contar con una "cantear potente" y una residencia de jugadores jóvenes "diferencial" como "primer paso" para la construcción del club. A partir de ahí "lo que venga de fuera tiene que hacer la auténtica diferencia".

Orta llega junto a un equipo de profesionales que le ha acompañado en sus etapas previas y entre ellos ha asistido a la rueda de prensa Gaby Ruiz, que trabaja junto al madrileño desde su etapa en el Leeds United inglés.

En cuanto a tareas a corto plazo, en preguntas de los medios de comunicación, se le ha cuestionado por la búsqueda de entrenador, con dos nombres que se han publicado en la prensa deportiva como el abulense Borja Jiménez y el uruguayo Guillermo Almada, pero Orta no ha querido hablar de "nombres".

Ha explicado, eso sí, que él y su equipo trabajan en la incorporación del entrenador y llevan a cabo un "análisis" sobre "los pros, los contras", "qué puede venir bien al proyecto", o las situaciones contractuales, y ha apuntado que espera que la decisión "no se demore más" de finales de esta semana "o principio de la próxima".

En cuanto a la venta de Raúl Moro, el director deportivo ha confirmado que es "uno de los principales activos" del club y aunque no ha hablado de la cifra económica que piden ha subrayado que "quien quiera a Raúl tiene que llegar a nuestro objetivo" porque, ha añadido, conocen el mercado y el valor que puede alcanzar un jugador como el extremo catalán.

El "modelo de liderazgo" de Orta, ha detallado, es situar a gente al frente de las áreas, como por ejemplo la de cantera, y ejercer una "posición estratégica".

Así, se ha comprometido a que la plantilla sea de "18-19 más seis", en relación a contar con 18 ó 19 profesionales en la primera plantilla, con seis canteranos que tendrán hueco en el primer equipo, con "protagonismo".

Ello, ha reflexionado, contribuye en primer lugar ha lograr una "mayor identidad en el vestuario"; en segundo a que la captación de jóvenes sirva para el futuro, como un aliciente con el que competir con otras canteras; y, en tercer lugar, a tener lo que ha denominado como "un plan de sucesión interna" y que ha ejemplificado en que "si hay que vender a Raúl Moro, lo mejor es tener al próximo 'Raúl Moro' en la cantera del Real Valladolid".

Orta ha lanzado un mensaje a la afición blanquivioleta para que "crean en el club, no en mi ni en la propiedad", ya que ha defendido que "los escudos no están por encima de las personas". Así, ha apostado por lograr que en la ciudad esté "llena de camisetas del Real Valladolid no de otros equipos".

"Hay que sentirse orgulloso, eres de Valladolid y del Real Valladolid", ha enfatizado Orta, que ha defendido que las "nuevas generaciones" deben ser aficionadas del club ya que ha apostillado que "no hay nada mejor que ser del equipo de tu ciudad, no hay nada de lo que puedas estar más orgulloso en la vida".

Orta se inició como director deportivo en el club 'blanquivioleta' en la temporada 2005-06, trabajando junto José Luis Pérez Caminero. Tras esa campaña firmó como secretario técnico con el Sevilla FC, con quien logró dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En la temporada 2013-14 llegó al Zenit de San Petesburgo, en una campaña en la que el equipo ruso terminó segundo en liga y alcanzó los octavos de final de la Champions. En el curso siguiente, Orta firmó por el Elche CF, que logró la permanencia en Primera División, aunque el equipo ilicitano acabó descendido por problemas financieros.

Entonces, el madrileño inició una etapa en el fútbol inglés a mediados de la 2015-16 al cargo de la parcela deportiva en el Middlesbrough FC. Tras un ascenso y un descenso, en la 2017-18 recaló en el Leeds United, con quien también logró subir a la Premier League con Marcelo Bielsa como técnico, aunque dicho equipo acabó perdiendo la categoría en el curso 2022-23.

Ese verano, comenzó su segunda etapa en el Sevilla asumiendo el cargo de director deportivo y conquistó la Europa League en su primer año. Tras su salida a finales de la 2024-25, afronta su segundo reto en el Valladolid, donde empezó su carrera en los despachos, tras el descenso del equipo 'blanquivioleta' a Segunda División.