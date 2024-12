VÍDEO Cerca de 200 tractores clama en Valladolid por falta de acción política y avisan: "iremos a quemar el Congreso"

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 tractores de toda Castilla y León más cerca de 400 agricultores a pie claman desde las 11.00 horas por la inacción política hacia el sector, con "los mismos problemas que el año pasado" y compitiendo con "una mano en la espalda" con los productores de fuera de la Unión Europea, por lo que avisan de que este año "será movido de concentraciones y manifestaciones" y que "tendrán que ir a quemar el Congreso" ante la falta de "actos".

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha sido la que ha convocado esta nueva movilización junto con Agrygal, el Movimiento de Agricultores y Ganaderos Independientes Nacional, #Porlaunióndelcampo y la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, con la colaboración Agub y Agribú (Burgos).

Desde Unaspi, Carlos Duque ha advertido de que el campo "sigue igual" que hace un año cuando comenzaron las movilizaciones. "Las normativas nos están ahogando, los mercados lo ratifican y desde Europa solo tenemos lápidas, nos están lapidando. Nuestros compañeros europeos llevan ya 15 o 20 días saliendo a las calles y desde la administración solo hacen que reíse de nosotros", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, Duque ha denunciado la falta de "acción" política. "El ministro Planas, la señora Von der Leyen han firmado el Tratado de Mercosur, lo que es una lápida más para el sector primario en Europa y continuamos una vez más... las palabras son buenas desde todas las clases políticas del país, pero son los que sobran, aquí sobran los políticos, sobran las palabras y lo que faltan son actos", ha ahondado.

En este sentido, ha advertido de que se presenta un año con "muchas manifestaciones" de un campo "muy unido". "Se firmaron 43 medidas y todo sigue igual", insiste para reconocer que la firma con Mercosur es solo una "lápida más" para el sector, junto a la "falta de rentabilidad, unos insumos carísimos, la ley de fitosanitarios, el cuaderno digital...", ha agregado.

"Es que Mercosur es una competencia desleal más", ha insistido para explicar que estos países trabajan "con semillas que son transgénicas, con unos costes mucho más bajos"... algo que a la clase política "no importa". "Quieren cambiar coches por materia prima, lo que está pasando con Ucrania, que es lo mismo, cambiamos balas que van para allá por materia prima, por cereales, y ya está", ha apostillado.

¿Y el etiquetado, la identificación? La identificación, están trabajando desde la Consejería de Industria, nos dicen que siguen trabajando, pero entran aquí a España barcos y barcos de leguminosa, por ejemplo, como garbanzos, alubias y demás, que vienen de Canadá o de Argentina y demás, con otras medidas. El problema es ese, que competimos de forma desleal. Entonces, hay unos precios que no son razonables a los que nosotros no podemos confundir.

Todo eso hace que la agricultura vaya "a menos" porque, a su juicio, se les está "acorralando" para que desaparezcan. "Pero el problema es que vosotros también vais a comer mierda, sabéis, ¿no? Entonces, cuando todos comamos mierda, el campo sobrevivirá, los que vivimos en el campo sobreviviremos echaremos tres cochinos, dos pollos y ya está. Pero la gente de las ciudades, que es la que realmente tiene que apoyarnos y nos tiene que entender, es la que lo va a pasar mal realmente", ha advertido.

Todas estas reivindicaciones se las han transmitido a la consejera de Agricultura y al delegado del Gobierno, pero han señalado que llegarán más lejos para que se les escuche. "Tenemos que ir a quemar el Congreso de los Diputados. Esa gente es la que nos está lapidando, allí y en Europa, es la que nos está lapidando y que van a continuar con ello. Esto no va a acabar así, es que esta gente va a conseguir lo que ellos quieren, que España sea la luz de Europa, que produzcamos luz para todos. Placas fotovoltaicas... porque el campo está bonito cuando hay cereales, pero cuando hay placas y estas se desechen veremos a ver qué pasa", ha finalizado.

Desde Agrypal, Gonzalo Martínez ha apelado al apoyo de toda la sociedad para que los políticos no sigan con sus "normas ecológicas descabelladas". "Los alimentos van a subir por las nubes. Entonces esto es una manifestación para la gente de la ciudad, para que pueda comer más barato, porque si no, no sabe la gente qué precio se va a poner la cesta de la compra", ha subrayado para insistir en que el agricultor español tiene "una mano atada a la espalda" y no puede competir en igualdad de condiciones que el resto. "De esto se trata todo esto", ha zanjado.

La marcha lenta de tractores ha tomado dirección a la avenida Gloria Fuertes, donde se encuentra la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

En ese punto se ha sumado la gente que va a pie, cerca de 400 personas. Aquí se ha celebrado una concentración para, a continuación, llevar a cabo una manifestación conjunta con tractores y a pie por el puente del Poniente, paseo de Isabel la Católica, puente de Isabel la Católica, calle Francesco Scrimieri, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León; Joaquín Velasco Martín, avenida de Salamanca, Cortes de Castilla y León y regreso al estadio José Zorrilla.