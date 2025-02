VÍDEO: Rechazada la petición de prórroga del PP para enmendar el artículo de la PL de Publicidad Institucional

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios se han unido este jueves en su rechazo a la petición de prórroga por parte del Grupo Parlamentario Popular para enmendar "el único artículo" de la proposición de Ley de Publicidad Institucional presentada por Unidas-Podemos cuya toma en consideración salió adelante en el pleno del 4 de diciembre tras la abstención de Vox.

El rechazo de la oposición a la petición de prórroga, que el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha tildado de "un intento de filibusterismo político bastante notable", ha permitido que la tramitación parlamentario del texto normativo de Unidas-Podemos pueda seguir adelante en Comisión, un proceso en el que tanto Vox como el PSOE han anunciado ya una batería de enmiendas.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha lamentado la "falta de cortesía parlamentaria" por parte de los otros grupos ya que, según ha asegurado, "siempre se ha concedido una primera prórroga" que, en este caso el PP quería para elaborar las enmiendas a un sólo artículo que afecta "a una diversidad de leyes".

"Hay que estudiarlo con detenimiento, hay que presentar unas enmiendas de calidad, unas enmiendas en condiciones a esa ley de publicidad institucional y por eso solicitábamos esa prórroga", ha insistido Gavilanes a quien ha llamado "poderosamente la atención" que Vox, "un grupo parlamentario que tanto insiste en nada a la izquierda y, que no se le dé agua ni a Sánchez", pacte con Podemos "prácticamente" para "coartar" el derecho del PP a presentar sus enmiendas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha tirado de ironía para explicar que un grupo con 31 procuradores tiene "capacidad suficiente" y "no necesita enmiendas para desarrollar una proposición de ley que es únicamente un artículo", como ha enfatizado el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha criticado una "nueva maniobra dilatoria de las suyas --el PP-- para que no se debatan las cosas que no quieren que se debatan". Hierro también ha acusado al PP de pretender únicamente dilatar el proceso de tramitación de la PL de Publicidad Institucional.

Finalmente, el socialista ha celebrado que el resto de los grupos estén en "la batalla" para poder "meterle mano" entre todos "a un asunto que es vital para la propia Democracia ahora mismo en Castilla y León, en España y en el mundo", en una mención expresa a la difusión de bulos, a los pseudomedios de comunicación, a las manipulaciones, a las mentiras o a los acosos.

