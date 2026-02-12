El viento causa daños en parques, derribo de árboles y arrastres de materiales en edificios de Astorga (León)

Las fuertes rachas de viento han producido diferentes daños en parques, derribo de árboles y arrastres de materiales en edificaciones de Astorga (León). - AYUNTAMIENTO DE ASTORGA

El Ayuntamiento pide precaución a peatones y vehículos en toda la ciudad

ASTORGA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

Las fuertes rachas de viento registradas en las últimas horas en Astorga (León) están produciendo diferentes daños en parques, con derribo de árboles, de ramas de gran tamaño y arrastres de materiales desde diversas edificaciones, por lo que el Ayuntamiento ruega precaución para la circulación de peatones y de vehículos por cualquier zona de la ciudad.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de parques que cuentan con zonas arboladas: Eragudina, Melgar y Sinagoga. Además, después de varios incidentes provocados por el desprendimiento de materiales provenientes del edifico situado en calle Manuel Gullón con Alonso Garrote se ha procedido al corte de tráfico, tanto peatonal como rodado, de la calle Manuel Gullón.

La Concejalía de Obras ha comunicado al titular del inmueble la obligatoriedad de velar por el correcto mantenimiento de este, dando traslado de las diferentes incidencias acaecidas. Por parte del propietario, se adoptaron medidas "inmediatas", retirando objetos y materiales que representaban riesgo de desprendimiento, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Astorga.

Hace escasos días, ante la persistencia de las copiosas lluvias y temporal meteorológico, esta edificación pasó a representar "un riesgo evidente de colapso", por lo que, desde la Alcaldía, se procede a cursar solicitud de informe emitido por la Oficina Técnica, respecto al estado de inmueble y pasos a seguir de cara a evitar problemas de daños a terceros.

"RIESGO EVIDENTE DE COLAPSO ESTRUCTURAL INMEDIATO"

Emitido informe por parte de arquitecta municipal se ha advertido de un estado de conservación "muy preocupante", con "riesgo evidente de colapso estructural inmediato", ante lo que se procede al corte del tránsito de las calles afectadas y la perimetración de seguridad.

Asimismo, se ha dado traslado al propietario del inmueble, al que se otorga un plazo para presentar proyecto de derribo del edificio o de las partes de este que presentan riesgo evidente. Este mismo jueves el propietario está retirando materiales sueltos que presentan mayor riesgo de caída, encontrándose actualmente en la elaboración de proyecto de derribo que en los próximos días se presentará en el Ayuntamiento para su posterior remisión a la Comisión Territorial de Patrimonio, ente responsable al tratarse de un derribo de edificio catalogado.

Una vez todo resuelto se procederá de manera inmediata, según las indicaciones realizadas desde los técnicos autonómicos, a las actuaciones en el edificio.

La oficina técnica actúa en casos similares en la calle León y la Carretera de Sanabria, en miras de evitar daños a terceros, comunicando a los propietarios la obligación de actuar en la conservación de los inmuebles o solicitar los expedientes de derribo correspondientes.