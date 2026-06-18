El viento provoca el cierre del Campo Grande de Valladolid e intervenciones por caída de objetos a la calle

Cierre del Campo Grande de Valladolid por viento. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viento ha provocado el cierre del Campo Grande de Valladolid y cinco intervenciones de Bomberos ante el peligro de caída de objetos a la vía pública, han informado a Europa Press fuentes de ambos cuerpos.

En concreto, el Campo Grande se ha cerrado en torno a las 19.00 horas por el viento que se ha generado en la ciudad en una jornada en la que Valladolid ha estado en aviso amarillo ante la posibilidad de tormentas acompañadas de fuertes vientos.

Además, los Bomberos han intervenido ante el riesgo de caer a la vía pública ramas, una tela asfáltica, una persiana o un cable, todo ello sin que se hayan producido daños personales ni daños materiales.