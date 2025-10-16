VIII Meeting Terra Iberica abordará los retos y posibilidades de la arquitectura en tierra con ponentes internacionaless

PALENCIA 16 Oct. (EUROA PRESS) -

Reconocidos especialistas de España, Chile, Italia, Alemania o Portugal vinculados con la arquitectura en tierra cruda, la bioconstrucción, la rehabilitación del patrimonio histórico y la edificación sostenible y eficiente se darán cita en Palencia en la octava edición del Meeting Terra Ibérica.

Este encuentro se va celebrará los próximos 24 y 25 de octubre, promovido por el Colegio de Arquitectos de León (COAL) con el patrocinio de la Diputación de Palencia, como ha explicado el vicepresidente de la institución provincial, Urbano Alonso, quien ha estado acompañado por la decana del colegio de Arquitectos de León, Eva Testa, y la presidenta del colegio palentino, Sandra Villameriel

Tal y como han adelantado los organizadores, el encuentro servirá para abordar algunos de los desafíos que enfrenta el ámbito la arquitectura en tierra.

En el marco de estas jornadas también se entregarán los galardones los galardones 'Terra Ibérica' que se hicieron públicos el pasado mes de septiembre.

Como en ediciones anteriores, las actividades se distribuirán en una jornada dedicada a las ponencias y charlas, que acogerá el Palacio Provincial, el viernes 24 de octubre, y una ruta por la arquitectura de Tierra de Campos, programada para el día 25.

Testa ha destacado que este encuentro es una ocasión para dar a conocer nuevos proyectos y para reivindicar un modelo de arquitectura "sostenible", pero capaz de aportar soluciones" bioclimáticas innovadoras".

En este sentido, han confirmado su compromiso con una arquitectura arraigada en el territorio, "consciente de su memoria y proyectada hacia los retos del futuro".

La participación internacional correrá a cargo del arquitecto chileno Marcelo Cortés, autor de numeroros trabajos y representante de América Latina y Chile en la Cátedra UNESCO de Arquitectura en tierra, culturas constructivas y hábitat sostenible. Otro de los invitados es Carles Oliver Barceló, arquitecto y director técnico del Instituto Balear de Vivienda, una institución que impulsa la recuperación de la arquitectura tradicional, el empleo de materiales locales y la lucha contra el cambio climático.

Las posibilidades que ofrece la tierra como materia prima en la promoción de viviendas unifamiliares protagonizarán las intervenciones de Ariadna Gutiérrez y Sergio Alonso, fundadores de Noro Estudio, y de Julio César Moreno, arquitecto fundador del estudio Funcionable y profesor universitario.

Por su parte, el arquitecto y profesor Pablo Bris Marino hablará de los aspectos más destacados del proyecto que desarrolló en el pueblo zamorano de Bustillo del Oro para edificar una vivienda unifamiliar transformando el uso de una nave almacén de adobe.

El panel de expertos se completa con José Daniel Rodríguez Mariscal, ingeniero y profesor , además de miembro de la asociación TAPH-TAPH y Félix Jové Sandoval, arquitecto y profesor de la Universidad de Valladolid, así como fundador del Grupo Tierra.

La jornada concluirá a las 19.30 horas con la inauguración de la exposición de la IV edición de los Premios de Arquitectura Terra Ibérica, en el salón de la Delegación de Palencia del Colegio de Arquitectos.

El sábado 25 de octubre, los asistentes podrán conocer distintos ejemplos de arquitectura tradicional y contemporánea en tierra con una ruta que arrancará en Autilla del Pino para visitar sus bodegas y picotas, así como a una vivienda de la localidad recientemente rehabilitada por el estudio palentino Pin Estudio.

La ruta recorrerá también algunos de los palomares más representativos de la provincia, como los de Villamartín y Guaza de Campos, y finalizará en Boadilla de Rioseco con la visita a la 'Casa de Tierra', un proyecto realizado por la arquitecta Lara Fuster galardonado en XIII Premios de Arquitectura de Castilla y León y co