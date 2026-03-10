La Villa Romana La Dehesa de Cuevas de Soria renovará la climatización del museo para elevar su eficiencia energética

SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge este martes la licitación de las obras para la reforma de las instalaciones de climatización y de parte de los cerramientos del Museo de la Villa Romana La Dehesa, en Las Cuevas de Soria, dentro de una actuación orientada a elevar la eficiencia energética del edificio y a mejorar el bienestar térmico de las personas usuarias.

La Diputación, que es la entidad que ha recibido la subvención del Gobierno de España, ha licitado estas obras por 453.452 euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana financiado por los fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El contrato se tramita por procedimiento abierto simplificado, admite presentación electrónica de ofertas hasta el 1 de abril a las 14.00 horas y fija un plazo máximo de ejecución de tres meses desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.

La adjudicación reservará hasta 70 puntos al precio ofertado y hasta 30 a la reducción del plazo de ejecución.

El proyecto se centra en dos ámbitos principales, la renovación de la instalación de climatización y la mejora de la envolvente térmica del museo.

El objetivo pasa por reducir las pérdidas y ganancias de calor que hoy registra el inmueble a través de fachadas, cubiertas, forjados y huecos, una situación que incrementa el consumo energético y las emisiones asociadas al uso del edificio.

CARACTERÍSTICAS

La intervención prevé la incorporación o el aumento del aislamiento térmico en cubiertas, la mejora del comportamiento térmico de los forjados en contacto con espacios no habitables y la sustitución o mejora de carpinterías y acristalamientos mediante sistemas de altas prestaciones.

Esa actuación permitirá reducir la transmitancia térmica de los cerramientos, es decir, la facilidad con la que el calor atraviesa los elementos constructivos. La mejora tendrá una repercusión directa en la demanda anual de calefacción y refrigeración del museo.

También favorecerá un mejor rendimiento global de las instalaciones térmicas, una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y una disminución del riesgo de condensaciones superficiales.

A ello se suma una mayor durabilidad de los elementos constructivos y una mejora de la calificación energética del edificio.

La Villa Romana La Dehesa constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la provincia. El yacimiento arqueológico, de época romana, se integra en el modelo de explotación rural característico del territorio hispanorromano.

En ese enclave destacan varios mosaicos geométricos de notable calidad artística, elaborados a partir de piezas de distintos colores, que muestran la suntuosidad del edificio original.

Junto al yacimiento, el museo funciona como espacio expositivo, cultural y formativo, sede de jornadas, actividades y propuestas divulgativas ligadas a la cultura y a la civilización romana.