Villablino prohíbe el riego durante el trasvase necesario tras llegar arrastres de los incendios al agua de Orallo

VILLABLINO (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villablino (León) ha prohíbido el riego de forma temporal ya que el suministro será limitado por un trasvase necesario de agua tras verse afectada la captación de la pedanía de Orallo por arrastres de los incendios que afectaron a la zona en el verano de 2025.

En un bando, el Consistorio ha lamentado que "los terribles incendios que tuvieron lugar en Laciana durante el año pasado siguen teniendo consecuencias aún hoy", pues tras la tormenta desatada el sábado en la zona, los arrastres ocasionados han afectado a la captación de agua de la pedanía de Orallo, provocando que salga "en condiciones insalubres".

El Ayuntamiento de Villablino ya ha cerrado el depósito que se abastece de esta captación, ubicado en San Miguel de Laciana, para su "correcta limpieza y tratamiento", lo que supone un trasvase necesario de agua a otro depósito, y que se vacíe totalmente la red.

Por ello, ha prohibido el riego de forma temporal, ya que el trasvase de agua limita el abastecimiento y "se debe priorizar el consumo humano", tal y como ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que continúa trabajando en realizar una captación auxiliar en Orallo, para evitar que este problema se repita en temporadas de fuertes precipitaciones. No obstante, ha precisado que una vez completado el trasvase, el agua ya contará con todas las garantías sanitarias.

Además, ha recordado que en la pedanía de Sosas de Laciana, también afectada por los incendios, ya se completó una actuación previa denominada ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) para eliminar la turbidez del agua.