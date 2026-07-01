Villafranca del Bierzo (León) acoge del 10 al 12 de julio un curso que abordará incendios, arte rupestre y biodiversidad

Villafranca del Bierzo (León). - ULE

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Villafranca del Bierzo (León) acogerá entre los días 10 y 12 de julio la decimocuarta edición del curso de verano de la Universidad de León (ULE) 'Patrimonio Natural y Cultural del Bierzo: se hace camino al andar', que combina ciencia, historia, talleres y salidas de campo y abordará cuestiones sobre incendios, arte rupestre y biodiversidad.

Dirigido por Carlos Fernández Rodríguez y Josefina Garrido González, el curso reunirá a especialistas de diferentes ámbitos para analizar algunos de los principales valores naturales y culturales de la comarca, así como los retos a los que se enfrenta en un contexto marcado por el cambio ambiental y la pérdida de biodiversidad.

El programa combinará conferencias, talleres prácticos, visitas guiadas y actividades sobre el terreno. Entre las ponencias más destacadas figura la de la catedrática de la ULE Leonor Calvo, que abordará el impacto de los incendios forestales registrados el pasado verano y sus consecuencias sobre los ecosistemas bercianos, un asunto de plena actualidad para una comarca especialmente vinculada a su entorno natural.

Más allá de las aulas los participantes tendrán la oportunidad de recorrer algunos de los enclaves más singulares de El Bierzo. Una de las actividades previstas es una salida de campo a los afloramientos cuarcíticos de Peña Pilera, en Sésamo, donde podrán interpretar la riqueza geológica y paisajística de la zona de la mano de expertos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La programación también reserva espacio para la creatividad y la divulgación histórica con un taller de pintura rupestre impartido por Abel Arias Ferrero, una experiencia que permitirá acercarse a las técnicas artísticas utilizadas por las primeras comunidades humanas.

El curso incluirá, además, una visita guiada al Museo de Ciencias Naturales y Etnográfico de los Padres Paúles de Villafranca del Bierzo, una institución que conserva importantes colecciones relacionadas con la biodiversidad, la geología y la cultura tradicional berciana.

Durante tres días el Teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco se convertirá en punto de encuentro para estudiantes, investigadores y personas interesadas en descubrir las claves de un territorio donde naturaleza e historia avanzan de la mano. Se trata de una oportunidad para profundizar en el conocimiento de El Bierzo y reflexionar sobre la necesidad de conservar un patrimonio que constituye una de las mayores riquezas de la comarca.