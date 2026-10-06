Villalar de los Comuneros otorgará el título de Hijos Adoptivos este sábado a Nuevo Mester de Juglaría

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) entregará el título de Hijos Adoptivos a los miembros del grupo musical Nuevo Mester de Juglaría, tras un acuerdo aprobado por unanimidad en el Pleno municipal.

La gala de homenaje tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de la localidad, informa el Consistorio a través de un comunicado.

Este reconocimiento celebra una relación continuada entre el municipio y el grupo desde 1977. Durante casi cinco décadas, Nuevo Mester de Juglaría ha acompañado a la localidad en las celebraciones del 23 de abril, en los simposios comuneros y en diversos encuentros culturales, lo que ha contribuido a mantener viva la memoria comunera y el sentimiento de pertenencia a esta tierra.

Asimismo, el homenaje coincide con el 50º aniversario del disco 'Los Comuneros', trabajo que puso música a los versos de Luis López Álvarez y acercó la historia de la revuelta comunera a varias generaciones. La distinción da continuidad al reconocimiento que el municipio ya expresó en 2007, año en el que dedicó una calle a la formación.

Recibirán la distinción, a título póstumo, Luis Antonio Martínez, Milagros Olmos Rubio y Javier Castro Miranda. A su vez, el reconocimiento será otorgado a Rafael San Frutos Martín, Francisco García Bermejo, Llanos Monreal Montoya y Fernando Ortiz de Frutos.

Los homenajeados recibirán la medalla de Hijo Adoptivo y una escultura conmemorativa de Villalar, mientras que los familiares serán los encargados de recoger las distinciones concedidas a título póstumo.

La ceremonia comenzará con la interpretación de 'La Entradilla' a cargo de Luis Ángel Fernández y la entrada de la Corporación Municipal. El acto incluirá una proyección audiovisual, la intervención del alcalde, Luis Alonso Laguna, la lectura del acuerdo municipal y la entrega de las distinciones.

El programa también contará con las palabras de agradecimiento en representación del grupo musical y concluirá con la oferta de un vino español.