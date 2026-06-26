Villalar (Valladolid) nombra Hijos Adoptivos al Nuevo Mester de Juglaría en el 50 aniversario de 'Los Comuneros'

Archivo - Actuación del Nuevo Mester de Juglaría. - AYTO SALAMANCA - Archivo

VILLALAR (VALLADOLID), 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) ha aprobado por unanimidad el nombramiento como Hijos Adoptivos de la Villa de los integrantes históricos de Nuevo Mester de Juglaría, con esta distinción, el Consistorio busca reconocer su "extraordinaria aportación a la difusión de la historia, la cultura y la identidad de Castilla y León", además de su papel al convertir al municipio en un referente cultural y simbólico para varias generaciones.

Esta distinción ha coincidido con el 50 aniversario de la publicación del histórico álbum Los Comuneros (1976), una obra de la música popular española que musicalizó los versos del poeta Luis López Álvarez y convirtió la gesta comunera en un "símbolo de libertad, justicia y participación". Cinco décadas después, estas canciones se mantienen como banda sonora de la celebración del 23 de abril en el municipio y forman parte del patrimonio sentimental de miles de castellanos y leoneses.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento ha reconocido la trayectoria de quienes, durante más de medio siglo, han contribuido a mantener "viva" la memoria de los Comuneros y a difundir el nombre de Villalar por toda España a través de la música, convirtiéndose en embajadores de la cultura popular castellana.

En concreto, los títulos de Hijos Adoptivos de la Villa se han concedido a Luis Antonio Martín Díez (a título póstumo), Milagros Olmos Rubio (a título póstumo), Rafael San Frutos Martín, Fernando Ortiz de Frutos, Francisco García Bermejo, Llanos Monreal Montoya y Javier Castro Rey.

Por su parte, el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, ha manifestado que este nombramiento representa "un acto de justicia y de gratitud hacia quienes han sabido convertir la música en memoria, identidad y compromiso con nuestra tierra". Asimismo, el regidor ha destacado que el grupo ha desempeñado un papel "fundamental" en la consolidación de la localidad como el "gran espacio de encuentro" de Castilla y León cada 23 de abril, asegurando que su legado artístico forma ya parte inseparable de la historia contemporánea del municipio y merece el máximo reconocimiento institucional.

El acto de entrega de los títulos de Hijos Adoptivos de la Villa se celebrará próximamente en una fecha que será anunciada por el Ayuntamiento. En dicha ceremonia participarán los miembros del grupo y los familiares de Luis Antonio Martín Díez y Milagros Olmos Rubio, quienes recibirán la distinción a título póstumo. Con este acuerdo plenario, el Consistorio ha querido expresar el agradecimiento de todo un pueblo a quienes, con su música, han engrandecido el nombre de Villalar como símbolo de la identidad autonómica.