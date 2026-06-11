Villalón de Campos celebrará su Mercado Comarcal y la Feria Agroalimentaria con un amplio programa de actividades

El alcalde de Villalón, José Ángel Alonso Pérez, durante la presentación del programa. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Villalón de Campos volverá a convertirse los próximos 13 y 14 de junio de 2026 en el "gran punto de encuentro de la tradición, la cultura, la artesanía y la actividad comercial de Tierra de Campos" con la celebración del XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria, una cita "plenamente consolidada" en la provincia de Valladolid que cada año atrae "a miles de visitantes".

La edición de este año tendrá un carácter especialmente significativo al conmemorarse el vigésimo quinto aniversario del Mercado Comarcal, una efeméride que pone de manifiesto la consolidación de un evento que se ha convertido "en una referencia para toda la comarca y en uno de los principales escaparates de la riqueza cultural, patrimonial y agroalimentaria de Tierra de Campos", señalan desde la organización a través de un comunicado.

La celebración hunde sus raíces en la histórica tradición mercantil de Villalón, heredera de los mercados y ferias que durante siglos han convertido a la villa en uno de los centros comerciales más importantes del territorio.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 13.00 horas y estará presidida por la diputada en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, encargada de abrir oficialmente una edición muy especial en la que las calles del casco histórico volverán a transformarse en un "gran escenario medieval abierto a vecinos y visitantes".

Durante las dos jornadas, el mercado ofrecerá una programación continua con propuestas para todas las edades, incluyendo espectáculos de calle, animación musical itinerante, teatro, acrobacias aéreas, exhibiciones de cetrería, talleres artesanales, actividades infantiles y espectáculos nocturnos.

Uno de los "grandes atractivos" volverán a ser los talleres demostrativos y participativos de cuero, barro, cestería, tejido en telar, forja, velas de cera, pintura sobre textil, decoración artesanal de galletas, instrumentos populares tradicionales y pócimas mágicas.

La programación reserva un espacio destacado para el público infantil, con juegos tradicionales, pintacaras, espectáculos de circo, cuentacuentos y numerosas actividades familiares.

Junto al mercado, la XXII Feria Agroalimentaria volverá a reunir a productores, empresas y expositores que mostrarán la calidad y diversidad de los productos de la tierra, contribuyendo a la promoción del sector agroalimentario y del tejido económico de la comarca.

Desde el Ayuntamiento de Villalón de Campos destacan la importancia de una cita que, además de dinamizar la actividad económica y comercial del municipio, contribuye a reforzar su atractivo turístico y a poner en valor una tradición histórica que forma parte de la identidad de la villa desde hace siglos.

"Con una cuidada ambientación, una programación continua durante todo el fin de semana y actividades para todos los públicos, el XXV Mercado Comarcal y la XXII Feria Agroalimentaria volverán a convertir Villalón de Campos en uno de los principales focos de atracción turística de la provincia de Valladolid y en un punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes", finaliza el comunicado.