Villamanín (León) se reúne para debatir sobre el cobro de El Gordo tras extraviar un talonario con diez décimos vendidos

VILLAMANÍN (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de Villamanín (León) se han reunido este viernes para debatir sobre el cobro de la Lotería de El Gordo tras extraviarse un talonario correspondiente a décimos que se habían vendido.

Así lo ha explicado este viernes en declaraciones a Europa Press el alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco, que ha explicado que, al parecer, se extravió un talonario, por lo que no se devolvieron los décimos. "Eso es lo que ha pasado, nada más", ha señalado y ha añadido que la Comisión de Fiestas no pudo denunciar este asunto porque no vieron que faltaba un talonario por presentar hasta después de la celebración del Sorteo del Gordo.

Cuando la Comisión de Fiestas hizo de nuevo el conteo tras la celebración del Sorteo se percató de que había 50 papeletas que se habían vendido de más.

En este contexto, lo que se ha llevado a la reunión es la propuesta de aminorar el premio de cada papeleta en 5.000 euros para que el banco pueda pagar a todo el mundo la cantidad con esta merma en vez del importe correspondiente.

El regidor de Viullamanín se ha mostrado "esperanzado" de que se pueda alcanzar este acuerdo en la reunión para que los vecinos "por lo menos cobren una parte", aunque posteriormente puedan efectuar una reclamación.

La Comisión de Fiestas, que fue quien repartió los talonarios con el número que resultó agraciado, ha convocado dicha reunión con el fin de informar de forma "transparente" sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio, así como de "una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta".

Así lo plasmaba la Comisión en redes sociales con una publicación en la que rogaba "encarecidamente" la asistencia de los vecinos que adquirieron papeletas, "dada la importancia de los asuntos a tratar para una correcta gestión del premio y la necesidad de contar con el apoyo y la comprensión de todos".

A la reunión, que continua celebrándose en estos momentos, solo ha entrado un miembro de cada familia porque han acudido numerosas personas y el Hogar del Pensionista no es "muy grande". "Somos un pueblo pequeño y no tenemos pabellón ni un lugar grande para poder hacer estas cosas", ha apuntado Félix Álvaro Barreales.