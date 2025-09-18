Villanueva de Duero (Valladolid) acoge el fin de semana la 'Cartuja de Aniago' con talleres, gastronomía y teatro

Archivo - Presentación de la segunda edición de 'La Cartuja de Aniago, descanso a un emperador' - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Villanueva de Duero (Valladolid) alberga del 19 al 21 de septiembre la segunda edición de 'La Cartuja de Aniago, descanso para un emperador' con el fin de poner en valor la historia de este emplazamiento.

El fin de semana estará reservado a varios talleres que rememoraran la importancia de los sanadores y monjes, una cata de vinos, una cena popular y una teatralización en la Sala Capitular de la Cartuja.

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y el alcalde de Villanueva de Duero, Saúl Ortega, han presentado en el Palacio de Pimentel el programa de actividades del evento, que recuerda la estancia de Carlos V en la Cartuja desde el 22 de septiembre al 3 de octubre de 1524 y que desde 1441 hasta 1835 fue un lugar de peregrinación y de descanso en la localidad vallisoletana.

Víctor Alonso ha apuntado la importancia histórica de este evento y el interés turístico que tiene para la población de Villanueva, mientras que Saúl Ortega ha adelantado que el Ayuntamiento de Villanueva tiene previsto continuar con el acontecimiento durante los próximos años y mejorar lo hecho en una primera ocasión.

Con motivo de la celebración de esta segunda edición, el Ayuntamiento ha preparado un calendario con numerosas actividades durante todo el fin de semana, que buscarán asemejarse a las del 500 aniversario de la llegada de Carlos V del año pasado.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

El viernes habrá diferentes talleres acerca de la ' Botica de la Cartuja de Aniago' donde realizarán las tareas diarias de los monjes y buscarán demostrar la importancia de los sanadores.

El sábado, la gastronomía será la protagonista con una cata de vinos de cuatro bodegas y también se desarrollará una conferencia de la cocina del siglo XVI impartida por el presidente y fundador de la Academia Catellana y Leonesa de Gastronomía, Julio Valles.

La jornada finalizará con una cena medieval en la Plaza de la Iglesia a las 21.00 horas de un marrano asado a fuego lento desde las 9.00 horas, para lo qeu se venderán tickets en el Ayuntamiento los días 18 y 19 a un precio de 4 euros.

Por último, el domingo se llevará a cabo una teatralización de la 'Llamada a Capítulo en la sala Capitular de la Cartuja de Aniago', donde los monjes cartujos aprovecharan la estancia del Rey buscando benevolencia y caridad para que favorezcan en algunas de las necesidades que tiene la Comunidad. Las actividades finalizarán con la realización del mural 'Aniago, siete siglos de historia' por parte del artista Carlos Adeva.