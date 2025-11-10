El vino desalcoholizado podría hacer crecer las exportaciones, según una investigadora de la ULE

Rosana Fuentes Fernández, investigadora del departamento de Dirección y Economía de Empresas en la Universidad de León (ULE) y coautora del estudio sobre vinos desalcoholizados. - ULE

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista 'Mercados del Vino y la Distribución' ha publicado un número especial dedicado a 'Vinos 0,0 y desalcoholizados', en el que ha participado Rosana Fuentes Fernández, investigadora del departamento de Dirección y Economía de Empresas en la Universidad de León (ULE), que ha expuesto que este tipo de vinos podría hacer crecer las exportaciones al adaptarse a mercados donde el alcohol está limitado.

Rosana Fuentes también es autora, junto al profesor José Luis del Campo Villares, del primer estudio dedicado al mercado del vino desalcoholizado en España, en el que se han analizado las tendencias de salud, la demografía y el papel de las nuevas preferencias de los consumidores.

El trabajo se ha llevado a cabo con el deseo de dar respuesta a la carencia de literatura académica sobre la intersección entre el vino a granel, las tendencias de consumo saludable y la sostenibilidad. En palabras de Rosana Fuentes, "no existía un estudio que analizará cómo el sector podría adaptarse a los nuevos hábitos de consumo".

Las principales conclusiones de este estudio "pionero" se pueden concretar en que se ha detectado que existe una relación positiva entre el consumo consciente de salud y la aceptación de este tipo de vinos, especialmente entre las mujeres jóvenes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, 'millennials' y 'centennials' muestran alta disposición a probar y aceptar estos productos. Por último, la profesora de la ULE destaca que la participación creciente de las mujeres en el sector está impulsando la relevancia de este tipo de vinos, tanto en la producción como en el consumo.

Entre las cifras más llamativas que el estudio ha sacado a la luz se encuentra el elevado porcentaje de jóvenes entre 18 y 35 años (87,5 por ciento) que se muestran interesados por este tipo de vinos, un 63,5 por ciento de los cuales por motivos de salud.

Rosana Fuentes apunta las grandes posibilidades que se presentan para la diversificación e innovación de un mercado "tradicionalmente maduro", al tiempo que se abren nuevas posibilidades para un mercado internacional, en el que la demanda de estos vinos está en auge.

En España el vino está profundamente ligado a la tradición y a una cultura de consumo más conservadora, a diferencia de lo que ha ocurrido con la cerveza, sector en el que la innovación ha sido mucho más ágil. No obstante, la investigadora de la ULE es optimista de cara al futuro y, aunque en estos momentos países como Francia o Alemania superan a España en producción y consumo, los recientes cambios legislativos y el interés creciente del consumidor ofrecen "una oportunidad para recuperar terreno".