El vino y la música se unen el II Wine Conexión Provincia de Valaldolid que se celebrará del 12 de julio al 30 de agosto

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del 'Wine Conexión Provincia de Valladolid', que tendrá lugar del 12 de julio al 30 de agosto, supondrá una vez más un maridaje entre la gastronomía y, sobre todo, el vino, símbolo que identifica la provincia. El evento cuenta con el patrocinado de la Diputación de Valladolid y contará con seis experiencias que se disfrutarán en diferentes municipios de la provincia, organizadas por Pasión Eventos.

Durante seis fines de semana del verano, las bodegas representativas de las cinco Denominaciones de Origen, Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y León, y la Indicación Geográfica Protegida Vino de Tierra de Castilla y León, acogerán conciertos de artistas consagrados de panorama nacional.

Cada jornada comenzará a las 20.30 horas con una visita guiada por las instalaciones de las bodegas, incluyendo explicaciones sobre la elaboración de los vinos, y una cata comentada de dos vinos junto con productos locales. La experiencia finalizará con una actuación musical entre viñedos y la arquitectura tradicional.

La Bodega Valdehermoso de Nava del Rey (D.O. Rueda) inaugurará el programa el 12 de julio con la actuación del músico 'Lichis', y el siguiente sábado día 19, cantará el grupo Tam Tam Go en Bodegas Meoriga de Mayorga (D.O. León).

El mes de agosto contará con las cuatro actuaciones restantes, que seguirán su curso el sábado día 2 en la Bodega Legado de Orniz de San Román de Ornija (D.O.Toro) con el espectáculo de la cantante Nena Daconte. El 9 de agosto cantará Pancho Varona en la Bodega César Príncipe de Fuensaldaña; el 23 de agosto actuará en la Bodega Rodríguez y Sanzo de Rueda (IGP CyL) Luis Fercán, y la 'Wine Conexión' con el concierto de La Caja de Pandora en la Finca Villacreces de Quintanilla de Onésimo (D.O. Ribera del Duero), el 30 de agosto.

El coste de cada actividad es de diez euros, aunque existe la posibilidad de adquirir un bono para asistir a los seis eventos por el precio de 50 euros. Las entradas podrán adquirirse a partir del 4 de julio a través de la página web oficial www.conexionvalladolid.es, y también mediante el código QR disponible en la cartelería promocional.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha señalado durante la presentación del evento que desde la institución se reafirma el compromiso con la promoción y el desarrollo del sector vinitícola, que considera un "pilar fundamental" para la identidad de nuestra cultura.