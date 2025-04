'Vino + Tapas' suma la gastronomía en miniatura a los caldos del 16 al 18 de mayo en la Acera de Recoletos de Valladolid

El evento contará con actuaciones musicales y catas, sigue ligado al Cosquín Rock y pretende fijar sus fechas en torno a San Pedro Regalado

El evento 'Vino + Tapas' suma la gastronomía en miniatura a la degustación de caldos de su anterior edición y cambia sus fechas para celebrarse entre los días 16 a 18 de mayo con su ubicación en la Acera de Recoletos, donde también se desarrollarán actuaciones musicales, un espectáculo de magia y catas.

El evento, que continúa ligado al festival musical Cosquín Rock España (que se celebrará el 30 de agosto en Pingüinos Arena), cuenta con varias novedades como el cambio de ubicación (la última edición se celebró en la Cúpula del Milenio) para contar con espacio suficiente para la elaboración de las tapas que se servirán, ganadoras de los diferentes concursos de gastronomía en miniatura que se organizan en Valladolid.

Asimismo, modifica las fechas de celebración con la intención de que se mantengan en el entorno de las fiestas de San Pedro Regalado, 13 de mayo, como este año, según ha explicado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha presentado este evento junto al presidente de la Denominación de Origen Cigales, Pablo Sáez; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; y al representante de Planeta Desierto, Francisco Javier Garrido.

'Vino + Tapas' pretende erigirse en una cita anual de referencia del mundo vitivinícola y poner de manifiesto su posición como Capital Mundial de la Tapa con un formato que consistirá en una serie de casetas homogéneas pero bien diferenciadas que se instalarán a lo largo de la Acera de Recoletos mirando hacia un escenario, con espacio suficiente para la degustación de los productos de este maridaje y un apartado especial para las personas que puedan tener algún grado de discapacidad, de forma que sea accesible para todos.

El alcalde de Valladolid ha destacado que "las tapas, como en Valladolid, en ningún lugar", pero además estarán acompañadas por "los mejores vinos del mundo", lo que este maridaje tiene un "efecto multiplicador" para la promoción de la ciudad, su gastronomía y vinos.

Para degustar los vinos y tapas del evento se pondrán a la venta dos tipos de 'pasaportes' (en función del tipo de tapas) a 25 euros con los que se incluirán cuatro tapas, dos copas de vino joven, una copa de cristal y un portacopas, aunque se podrá acceder a otro tipo de vinos como los crianza tendrán otro coste, ha explicado Jaime Fernández, quien ha señalado que se elaborarán unas 32.000 tapas en los tres días que dura el evento. En concreto, el pasaporte 'A' incluye tapas del ganador del concurso nacional de tapas, el segundo del mundial, el tercero del nacional y el segundo de barrios, mientras que el 'B' llevará el primero del mundial, segundo del nacional, tercero del mundial y el primero de barrios.

A lo largo de estos días se podrán degustar los caldos de 86 bodegas pertenecientes a las denominaciones de origen con las que cuenta la provincia de Valladolid como son Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Cada una de ellas ofrecerá varias referencias para que el público pueda elegir el vino con el que quiere acompañar cada momento y bocado y también se promocionarán las rutas del vino que recorren estas denominaciones.

Por su parte, la alta gastronomía en miniatura, podrá degustarse a través de un total de ocho tapas. La oferta contemplará los pequeños bocados ganadores del 'Campeonato Mundial de Tapas, Ciudad de Valladolid', representados por el actual campeón 'Pucela de Roll' del restaurante Trasto Valladolid, el segundo clasificado 'Edén' elaborado por el restaurante Jiapán, y el tercer clasificado 'Sincretismo', cocinado por Suite 22.

Los tres ganadores del 'Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid', también se podrán degustar en 'Vino + Tapas' a través de la tapa ganadora del 2024 'Los lunes al sol' elaborada por la Parrilla de San Lorenzo, 'Kojaz' de Los Zagales y 'Falso nigiri del Mediterráneo', de la mano del restaurante Moka.

Las otras dos tapas corresponderán al primer y segundo puesto del 'Concurso de Tapas por Barrios. Valladolid Tapas Walk 2024, con 'Tesoros del mar' del restaurante El Yantar y 'Petit Four de Cochinillo' del restaurante Rubén Escudero.

PROPUESTAS CULTURALES

En colaboración con Cosquín Rock España, 'Vino + Tapas' ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una interesante programación paralela en la que la experiencia, la música y el ocio se darán la mano.

En primer lugar, tendrán lugar tres sesiones de cata en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos con invitados de excepción que guiarán a los interesados sobre aspectos del mundo del vino como la exportación o el lenguaje digital. El viernes 16 de mayo inaugurará la programación Alvaro Ribalta MW, y, ya por tarde, la sumiller, escritora y comunicadora Meritxel Falgueras, conocida como 'Wines in the city'. Para finalizar, el domingo 18 de mayo, será el sumiller Miguel Ángel Benito quien se adentre en los grandes grupos vinícolas riojanos que han apostado por las DO de Castilla y León.

Por otro lado, se celebrará el II Encuentro de Podcast de Valladolid en el escenario instalado en el recinto. La programación de este año contará con 'La hora fenomenal', 'El hombre que se enamoró de la luna', 'Lo que me faltaba por ver' y '¡Vaya vaina!'.

El fin de fiesta llegará cada día a ritmo de música: el viernes, los hermanos Álex y Víctor, o lo que es lo mismo, 'Maestro Espada', fusionarán castañuelas, laudes y la tradición del folk mediterráneo con los ritmos electrónicos. A continuación, será el turno de 'La bien querida', que llegará a Valladolid para presentar su último proyecto, LQB. El sábado por la noche se escucharán los sonidos de pucheros y cucharas de palo de la mano de 'Bewis de la Rosa' y para cerrar la jornada, la Acera de Recoletos se llenará de música con la sesión del DJ Félix Villada.

El domingo se dedicará especialmente al público familiar con el mago Miguel de Lucas, y a continuación, 'Divertimento Folk', quienes ofrecerán un concierto didáctico para adentrar a las nuevas generaciones en la tradición musical de Castilla y León.

El horario de 'Vino + Tapas' será el viernes 16 de mayo de 20.00 a 23.30 horas; el sábado 17 de 13.00 a 17.30 y de 20.00 a 23.30 horas; y el domingo 18 de mayo de 13.00 a 17.30 horas.