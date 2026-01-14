VioGén mantiene activos en la provincia de León 1.055 casos y en funcionamiento 78 dispositivos electrónicos de control

Diferentes representantes políticos, encabezados por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, guardan un minuto de silencio en señal de condena y repulsa por los últimos asesinatos por presunta violencia de género. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) mantiene activos en la provincia de León 1.055 casos y se encuentran en funcionamiento 78 dispositivos electrónicos de control.

Desde el año 2007 el teléfono 016 ha recibido en la provincia un total de 11.497 llamadas, la mayoría realizadas por las propias usuarias, aunque también por personas allegadas, familiares y otras personas del entorno. Desde 2003 han sido asesinadas por violencia de género 14 mujeres en la provincia de León.

Así se muestra en los datos facilitados por la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en León, correspondientes al Boletín Estadístico Mensual, cuyo último número fue publicado en noviembre de 2025.

Entre enero y junio de 2025 se registraron en la provincia un total de 554 denuncias por violencia de género. En ese mismo periodo se tramitaron órdenes de protección, de las cuales 102 fueron adoptadas y 56 denegadas, sin que se produjera ninguna inadmisión.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha recordado que el teléfono 016 está operativo las 24 horas del día, todos los días del año, es gratuito y no deja rastro en la factura, y ha apelado a la responsabilidad colectiva para "no mirar hacia otro lado ante ninguna señal de violencia", subrayando que "la implicación de toda la sociedad es clave para salvar vidas y erradicar esta lacra".

La Subdelegación del Gobierno ha guardado este miércoles un minuto de silencio en señal de condena y repulsa por los últimos asesinatos por presunta violencia de género confirmados en España. El acto ha estado presidido por Héctor Alaiz, que ha encabezado esta condena tras la confirmación del asesinato de una mujer de 27 años, presuntamente a manos de su pareja, el pasado 3 de febrero de 2025 en Illes Balears, y de una mujer de 78 años, previsiblemente asesinada por su excónyuge en Badajoz, con fecha de fallecimiento el 12 de enero de 2026.

El subdelegado del Gobierno ha expresado la condena "más firme y rotunda" ante estos crímenes y ha subrayado que "cada asesinato machista es un fracaso colectivo que interpela a toda la sociedad y a todas las instituciones". Asimismo, ha señalado que no se puede "bajar la guardia ni un solo día" frente a la violencia de género, que vulnera los derechos humanos de las mujeres y que es necesario combatir "con todos los recursos del Estado".

Finalmente, ha trasladado, todo el apoyo del Gobierno de España, cercanía y solidaridad a las familias y personas allegadas de las víctimas y ha insistido en la importancia de seguir reforzando la prevención, la protección y la atención integral a las mujeres que sufren violencia de género.