Las visitas teatralizadas a la muralla de Ávila ofrecerán este verano un viaje en el tiempo de la mano de 'las Jimenas'

Visitas teatralizadas a la muralla - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las visitas teatralizadas a la muralla de Ávila ofrecerán los miércoles y jueves de los meses de julio y agosto un viaje en el tiempo de la mano de 'las Jimenas', una iniciativa que forma parte del calendario turístico de la ciudad y que se desarrollará en el adarve del principal monumento abulense durante el atardecer.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, ha presentado la nueva temporada de esta actividad, que aunará teatro en el monumento y explicaciones sobre la historia de la ciudad y de la propia muralla, de modo que entrelazará hechos históricos con leyendas. El proyecto contará con la participación del grupo de teatro Escabel y de la guía oficial de turismo Lucía Sánchez.

Estas visitas, que tendrán una duración aproximada de una hora y media, comenzarán a las 20.30 horas y servirán de complemento a las rutas guiadas y guiadas teatralizadas que se pueden realizar en la ciudad a lo largo de todo el año. En esta edición, la propuesta tendrá a dos mujeres como protagonistas bajo el nombre de Jimena: Jimena Blázquez, quien protagonizó la gesta de los sombreros para defender la ciudad, y Jimena Díaz, esposa del Cid.

Un total de cinco actores protagonizarán la representación en el transcurso de la visita, en la cual los participantes asistirán a las explicaciones de la guía de turismo intercaladas con escenas y canciones. Asimismo, los intérpretes interactuarán con el público para incluir a los visitantes en la propia función.

Estas visitas teatralizadas nocturnas se desarrollarán durante julio y agosto, meses en los que la muralla permanecerá abierta durante todo el día hasta las 22.00 horas, lo que permitirá disfrutar del atardecer desde el adarve.

De forma paralela, el Ayuntamiento pondrá en marcha en julio y agosto las experiencias en la muralla, que tendrán lugar los sábados a las 20.30 horas. Con este conjunto de propuestas, tanto los visitantes como los abulenses tendrán a su disposición una decena de experiencias para conocer la ciudad y vivirla desde un punto de vista diferente.