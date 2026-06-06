Vitartis premia a dos grupos de estudiantes por sus soluciones innovadoras en el I 'Hackaton' de Innovación Alimentaria

Participantes en el I Hackaton de Innovación Alimentaria. - VITARTIS

VALLADOLID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, ha premiado a dos grupos de estudiantes como ganadores del I 'Hackathon' de Innovación Alimentaria por las soluciones propuestas a los retos planteados por las empresas segovianas Avícola Velasco y Huercasa, para, respectivamente, evitar el desperdicio de la cáscara del huevo y simplificar el etiquetado.

Aprovechar la cáscara del huevo como fuente de alimentación para insectos, por su elevado contenido en carbonato cálcico y otros minerales, ha sido la propuesta ganadora del reto que presentó Avícola Velasco sobre cómo transformar la cáscara y membrana en productos o soluciones de alto valor, evitando que se conviertan en residuos.

Y por otro lado, el diseño de un sello basado en cuatro dimensiones (ambiental, social, económica y de salud y bienestar), representadas por un sistema de colores establecido con criterios objetivos, ha ganado el reto planteado por Huercasa sobre cómo simplificar el etiquetado de los productos para que el consumidor entienda la información de forma clara, rápida y transparente.

Los ganadores han recibido un cheque por valor de 500 euros cada uno, que han aportado las dos empresas que lanzaron el reto y que son socias de Vitartis.

Una veintena de estudiantes --universitarios, de Formación Profesional y Educación Secundaria-- han participado en esta actividad formativa y colaborativa, celebrada en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), cuyo objetivo es despertar el interés del talento joven por el sector agroalimentario de Castilla y León, así como conectar el entorno académico con el tejido empresarial.

El I Hackathon de Innovación Alimentaria de Vitartis se enmarca en el proyecto 'Timón', que está financiado al 80 por ciento por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León como actuación singular de especial interés.