Vivienda notifica 904 pisos turísticos ilegales en CyL a las plataformas para que retiren sus anuncios online

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 904 pisos turísticos ilegales en Castilla y León a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según ha detallado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

Las mismas fuentes han señalado que el "impulso" de la ministra Isabel Rodríguez ha permitido que España haya sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para "acabar con el fraude en los alquileres turísticos".

A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 por ciento) corresponden a alquileres de uso turístico, de las que 53.786 han sido revocadas (20,3 por ciento).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83 por ciento de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17 por ciento como turísticos.

De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad. Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades.

SOLICITUDES REVOCADAS

Según los datos oficiales, encabeza la lista de los municipios Salamanca con un total de 72 solicitudes revocadas, situándose a la cabeza en la comunidad autónoma.

En segundo lugar aparece Burgos, con 49 rechazos, seguida muy de cerca por León, que acumula 47 solicitudes denegadas. La provincia de Ávila también registra cifras destacadas, con 45 solicitudes rechazadas en Candeleda y otras 28 en El Barraco.

Las capitales de provincia de Castilla y León también reflejan un número significativo de pisos turísticos cuya solicitud ha sido rechazada. En este ámbito, Salamanca vuelve a situarse a la cabeza, con 72 solicitudes revocadas, lo que la convierte en la ciudad con mayor incidencia de toda la comunidad.

Tras la capital salmantina destacan Burgos, con 49 rechazos, y León, con 47, dos de las capitales que más solicitudes denegadas concentran en el ámbito regional. Otras ciudades también muestran cifras relevantes, como Valladolid con 28 denegaciones, Ávila con 26 y Zamora con 23.

En un nivel intermedio se sitúan Segovia y Soria, con 17 y 14 solicitudes rechazadas, respectivamente. Por el contrario, Palencia presenta el número más bajo, con tan solo dos revocaciones, lo que la convierte en la capital con menor impacto en este registro.