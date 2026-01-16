Las viviendas unifamiliares en Langa de Duero (Soria) estarán finalizadas en tres meses tras una inversión de un millón

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, visita las siete viviendas unifamilaires que la Junta impulsa en Langa de Duero (Soria) - JCYL

SORIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las siete viviendas unifamiliares que la Junta impulsa en la localidad soriana de Langa de Duero estarán finalizadas en un plazo de tres meses tras una inversión de más de un millón de euros.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado este viernes la localidad en la que el Ejecutivo autonómic, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), construye estas viviendas unifamiliares.

Acompañada por el alcalde del municipio, Iván Andrés, y otros miembros de la corporación, en el transcurso de la visita los representantes de la empresa adjudicataria han confirmado que las viviendas estarán disponibles un plazo aproximado de tres meses, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

En Soria, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación está desarrollando en la actualidad, en varios municipios de la provincia, 118 viviendas para venta, tanto de carácter unifamiliar como en bloque.

Además de las 38 viviendas colaborativas para alquiler que se están ejecutando en la capital, con una inversión de cinco millones y una vez ejecutadas, estas viviendas se integrarán en el parque público de viviendas que gestiona Somacyl.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

Este proyecto que se ejecuta en Langa de Duero es una prueba piloto de construcción industrializada que se pretende extrapolar para dar una solución rápida y eficiente a la demanda de viviendas en pequeños municipios de la Comunidad de Castilla y León.

A través de los estándares de Certificación 'Calidad Tuya' la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacyl, promueve este contrato.

El objetivo es la ejecución integral del suministro de viviendas industrializadas, incluyendo su prefabricación en taller, el transporte, montaje e implantación in situ de las edificaciones, y también los trabajos de cimentación, ejecución de soleras, instalaciones enterradas y acometidas hasta el límite de la parcela, conforme a la localización y condiciones establecidas.

Se trata de la construcción de una edificación de siete viviendas unifamiliares ubicadas en la calle Real, número 135, de Langa de Duero. Las viviendas planificadas, que tendrán acceso independiente desde la calle, son adosadas, con garaje y cuentan con una superficie útil total aproximada de 90 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En la planta baja, con una superficie de 58,9 metros cuadrados aproximadamente, se encuentra el salón-cocina, un baño y un dormitorio, además del garaje cubierto con la terraza, con una superficie útil aproximada de 25 metros cuadrados, y la planta primera, con una superficie útil de 31 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios y un baño.

Los sistemas constructivos de las viviendas industrializadas están formados por cimentación de hormigón armado con losa de hormigón, estructura metálica de acero y fachada realizada en seco con altos espesores de aislamiento térmico.

Así, tienen cubierta inclinada de teja plana, tabiquería interior con placas de cartón-yeso, carpinterías exteriores con triple vidrio y sistema de calefacción mediante suelo radiante-refrescante con producción centralizada mediante aerotermia