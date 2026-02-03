Volodar Murzin participará en el Magistral de Ajedrez de León con Lê Quang Liêm, Jaime Santos y Faustino Oro

Cartel del XXXIX Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León. - TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León ultima los preparativos para celebrar su trigésimo novena edición, que completa su cartel con la estrella emergente Volodar Murzin, que participará en el evento junto al vencedor del Torneo en 2025, el vietnamita Lê Quang Liêm; el campeón español de ajedrez rápido Jaime Santos y el niño prodigio Faustino Oro.

Las partidas oficiales se celebrarán entre los días 3 y 5 de junio en el Auditorio Ciudad de León, donde el público disfrutará de esta combinación de jugadores consagrados y grandes promesas de los tableros.

En la edición de 2025 Lê Quang Liêm se alzó campeón del Magistral leonés. Su estilo en la final se caracterizó por solidez, control posicional y mínima tolerancia al error, contrastando con "algunas imprecisiones" del veterano Vishy Anand, según han informado a Europa Press en un comunicado los organizadores del Magistral de Ajedrez de León.

El GM vietnamita ocupa el puesto vigésimo primero del ranking mundial de ajedrez clásico, con 2.729 puntos ELO y cuadragésimo segundo del mundo en rápidas con un ELO de 2.650. Nacido el 13 de marzo de 1991 en Ho-Chi-Minh, es un gran maestro de ajedrez vietnamita, el mejor clasificado de su país en toda su historia.

Recibió el título de Gran Maestro de la FIDE en 2006, con 15 años; se proclamó campeón mundial sub14 en Belfort (Francia) en 2004; ganó el Campeonato Asiático de Ajedrez en 2019 y fue el Campeón Mundial de Ajedrez Blitz en 2013. Ha competido con el equipo de Vietnam en la Olimpiada de Ajedrez desde 2006 y obtuvo su mejor resultado en 2012, con 8/10 puntos en el tablero 1 y su equipo terminó en el séptimo lugar, el más alto de la historia para Vietnam.

Jaime Santos ocupa el trigésimo segundo puesto del mundo en ajedrez rápido, con un ELO de 2.667. Este leonés es, a sus 29 años, el número cinco del ranking español de ajedrez absoluto. En 2025 se proclamó campeón de España de rápidas y subcampeón en Blitz, mientras que en el Torneo de León cayó en el desempate con el posterior ganador del Magistral, Lê Quang Liêm.

MEJOR JUGADOR ESPAÑOL DE AJEDREZ RÁPIDO

En el ranking mundial de ajedrez rápido aparece en el puesto trigésimo primero, lo que le convierte en el mejor jugador español en esta modalidad y uno de los más fuertes del mundo. En la edición 2017 del Magistral derrotó a Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate.

En la edición de 2022 empató con el número 1 español, el GM Francisco Vallejo, perdiendo en el desempate y demostrando una progresión constante y en 2020, en una edición online del torneo por el Covid-19, llegó por vez primera a la final del Magistral después de derrotar a Alexey Shirov.

En su encuentro con Leinier Domínguez, el gran maestro cubano-americano venció por la mínima después de una dura lucha. Santos se proclamó en 2020 cocampeón de España junto al GM David Antón y en el Magistral de 2020 eliminó a la leyenda del ajedrez Alexey Shirov, mientras que en 2021 volvió a quedar segundo en el campeonato de España y traspasó la barrera de los 2.600 puntos de ELO.

ENTRE LOS 100 MEJORES DEL MUNDO

En 2022 se colocó entre los 100 mejores jugadores del mundo y segundo del ranking español por detrás de Paco Vallejo y en 2023 se proclamó campeón de Europa de partidas rápidas y logró inscribir su nombre en el histórico palmarés del Magistral de León. En 2024 también logró derrotar en León al cuarto jugador del ranking mundial, Arjun Erigaisi.

Por su parte, el jugador ruso Volodar Murzin destaca por un estilo de juego combativo, buena capacidad de resistencia y estabilidad. En el Campeonato Mundial Rápido 2024 demostró que puede mantener ritmo alto, evitar derrotas y vencer a jugadores muy fuertes en ritmo rápido.

A pesar de su juventud, ha mantenido una progresión constante tanto en torneos juveniles como en torneos abiertos con jugadores adultos de alto nivel. Su victoria en el Rapid Mundial lo coloca como "una de las promesas más firmes" para los próximos años, tanto en rápido/blitz como en modalidad clásica, si sigue acumulando experiencia en eventos de élite.

PRIMERO DEL MUNDO EN AJEDREZ CLÁSICO

Murzin es quincuagésimo primero del mundo en ajedrez clásico, con un ELO 2664; cuarto del mundo sub 20 y cuadragésimo noveno del mundo en rápidas con un ELO de 2.642. En 2022 obtuvo su título de Gran Maestro (GM).

En 2017, con 11 años, logró el título de FIDE Master (FM); en 2018 ganó el campeonato juvenil europeo en la categoría U12 y en 2019 alcanzó el título de International Master (IM). En 2022 obtuvo el título de Gran Maestro, lo que lo colocó entre los talentos más prometedores de su generación.

El desarrollo de su carrera ha estado marcado por actuaciones fuertes en torneos nacionales y europeos juveniles, seguido por una incursión creciente en competiciones mayores del circuito abierto y torneos de élite.

Finalmente, el joven jugador argentino Faustino Oro dejó una impresión "extraordinaria" en el Magistral de 2025, donde estuvo muy cerca de derrotar a Vishy Anand. Con 12 años seguirá siendo el participante más joven de la historia del Magistral de León.

MAESTRO MÁS JOVEN DE LA HISTORIA DEL AJEDREZ

Nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013, Oro está afincado en Badalona. Actualmente ostenta el título de Maestro Internacional, el maestro más joven de la historia del ajedrez.

Faustino Oro comenzó a jugar ajedrez durante la pandemia de Covid-19. Inicialmente profundizó en el juego de manera autodidacta, pasando luego a manos de varios maestros y profesores y ha liderado las clasificaciones mundiales de ajedrez en categorías sub-8, sub-10, sub-11 y sub-12 con amplia diferencia.

En abril de 2023 se convirtió en el Maestro FIDE más joven de la historia. En septiembre de 2023, con nueve años, Oro se convirtió en el más joven en obtener una norma de Maestro internacional tras quedar subcampeón en el torneo ITT Copa Ciudad de Comodoro Rivadavia. El 30 de junio de 2024 logró su tercera norma de MI y los 2.400 puntos de ELO, convirtiéndose en el Maestro Internacional más joven de la historia con 10 años, 8 meses y 16 días, superando el récord antes ostentado por Abhimanyu Mishra.