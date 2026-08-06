Una voluntaria en los incendios de Ávila y Madrid recoge más de 16.000 firmas para prohibir la caza en zonas calcinadas

Petición que cuenta con el respaldo de 16.000 firmas. - CHANGE.ORG

ÁVILA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una ciudadana que lleva días trabajando como voluntaria en las zonas calcinadas de Ávila y Madrid ha reunido más de 16.000 firmas de apoyo solicitando a la Junta y a la Comunidad de Madrid la prohibición de la caza en las zonas arrasadas por los incendios forestales que han afectado a ambas provincias.

"Les he dado de comer a los corzos con mis propias manos en la zona que ha sido afectada por los incendios de Ávila. Ahora está todo calcinado, han muerto muchos animales y los que lograron escapar del fuego se encuentran heridos, desorientados, sin agua, sin alimento y sin vegetación donde refugiarse", relata en su petición de Change.org que recoge Europa Press.

El fuego arrasó decenas de miles de hectáreas de zonas de alto valor ecológico como Burgohondo, San Martín de Valdeiglesias y el Parque Natural del Valle de Iruelas, destruyendo el hábitat natural de los animales. "Es un desastre ecológico sin precedentes", apunta en su petición, "se ha destruido el hábitat natural de multitud de especies. Necesitamos asegurarnos de que la caza será prohibida durante los próximos años", ha advertido.

Gómez asegura que se ha asesorado profesionales de su entorno: "tengo amigos biólogos y forestales, y todos hablamos de la necesidad de hacer algo. Ya se han organizado grupos de voluntarios para ayudar, pero necesitamos que las administraciones actúen para darles protección a los animales que han sobrevivido a esta catástrofe", añade.

La petición de Change.org solicita a la Junta y a la Comunidad de Madrid "la veda e inhabilitación inmediata de todos los cotos de caza incluidos, total o parcialmente, en la superficie quemada, así como la prohibición temporal de la actividad cinegética en una franja de seguridad de 30 kilómetros alrededor del perímetro del incendio". Además, ahonda en que la medida debería mantenerse "entre 3 y 5 años para permitir la regeneración del suelo, la flora y la recuperación de las poblaciones de fauna local".

"Pedimos a la Junta y a la Comunidad de Madrid que aseguren la prohibición de la caza en los cotos afectados por los incendios durante al menos 3 años para que la zona pueda respirar y recuperarse", ha finalizado la impulsora.