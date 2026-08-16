Voluntarios ayudan a crear barreras ante la erosión y el arrastre de cenizas junto al embalse de El Burguillo (Ávila)

ÁVILA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han participado durante este fin de semana en las jornadas de voluntariado organizadas por el Ayuntamiento de El Tiemblo para la creación de fajinas de protección, barreras naturales de contención y albarradas en dos zonas prioritarias en la parte baja del monte junto al embalse de El Burguillo.

El objetivo de estos trabajos es contribuir a proteger el terreno frente a los procesos erosivos y reducir el arrastre de tierra, cenizas y otros materiales que puede producirse con la llegada de las próximas lluvias en esta zona afectada por el incendio forestal de Burgohondo.

En concreto, se ha actuado en las zonas del arroyo de la Revuelta y del arroyo de la Revuelta Chica, que desembocan en el río Alberche, aguas arriba de las captaciones que utiliza la localidad en el Charco del Cura para su abastecimiento.

En la actualidad estos cauces están secos, pero de producirse tormentas y lluvias en los próximos días, estas podrían arrastrar cenizas y material calcinado por el incendio, según ha señalado el Ayuntamiento del Tiemblo en un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa ha contado con una positiva respuesta ciudadana, con 110 participantes distribuidos entre los tres turnos previstos durante los días 14, 15 y 16 de agosto.

Las fajinas son estructuras realizadas fundamentalmente con material vegetal que permiten frenar la escorrentía y retener parte de los sedimentos, con lo que contribuyen a disminuir la erosión del suelo. Su instalación adquiere especial importancia en las zonas afectadas por el incendio, donde la pérdida de vegetación deja el terreno más expuesto a la acción del agua.

En este contexto, el alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, ha explicado que las actuaciones que se están realizando tienen el objetivo de colaborar para "intentar contener la erosión" que pueden producir las primeras lluvias.

"Todo ese carbón hay que contenerlo de forma escalonada, y en los arroyos estamos haciendo albarradas para filtros de piedra, que es la manera de internar que nos afecte de la menor manera posible a nuestras aguas", ha aseverado.

Las actuaciones comenzaron el viernes 14 de agosto, con un turno de tarde de y han continuado durante las mañanas del sábado 15 y el domingo 16. En cada jornada se han formado grupos asesorados por técnicos medioambientales, que han trabajado de manera coordinada sobre el terreno.

"Se han ido llenando los sacos de paja, trasportándolos hacia las zonas altas, retirando ramas, haciendo las fajinas. Todas las manos son necesarias en estos momentos y así lo están demostrando estos voluntarios", ha puesto en valor el regidor.