Vox censura la "islamización" del cementerio municipal de Ávila con un espacio propio con un coste de 150.000 euros

ÁVILA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Ávila ha criticado que la ampliación del cementerio municipal anunciada por el equipo de gobierno permitirá la construcción de un espacio funerario islámico, una actuación que supondrá un coste estimado de más de 150.000 euros para los contribuyentes abulenses.

La ampliación del cementerio, aprobada recientemente por la Junta de Gobierno Local, contempla una inversión superior a los 631.000 euros y la incorporación de 8.340 metros cuadrados de nuevos terrenos, según un comunicado del Grupo recogido por Europa Press.

Para Vox, este proyecto materializa una iniciativa impulsada por el PSOE y respaldada posteriormente por el Partido Popular y Por Ávila que permitirá habilitar parcelas específicas para enterramientos musulmanes.

La formación de Abascal ha recordado que fue la única que votó en contra de esta medida y ha criticado que el Ayuntamiento haya decidido "priorizar una actuación que consideran ajena a las necesidades reales de la mayoría de los abulenses".

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ávila, Laura García, ha afirmado que "mientras muchos vecinos reclaman soluciones a los problemas reales de la ciudad, el equipo de gobierno destina recursos públicos a proyectos que no responden a las prioridades de la inmensa mayoría de los abulenses".

A su juicio, los vecinos "que pagan sus impuestos, sostienen los servicios públicos y sacan adelante esta ciudad" merecen que sus recursos se destinen a mejorar su calidad de vida "no a financiar actuaciones que generan más gasto, ocupan más suelo municipal y obligarán a asumir mayores costes de mantenimiento en el futuro".

MÁS SUPERFICIE

Vox ha destacado además que los enterramientos en tierra requieren aproximadamente cinco veces más superficie que los nichos convencionales para albergar el mismo número de sepulturas, lo que obliga a ocupar más suelo municipal y genera mayores costes de urbanización, mantenimiento y conservación.

"Resulta incomprensible que, en lugar de apostar por modelos eficientes de gestión funeraria, el Ayuntamiento opte por un sistema que consume mucha más superficie pública y supone un mayor coste para todos los contribuyentes, todo ello en un momento en el que el cementerio municipal adolece de espacio", ha añadido García.

Asimismo, Vox ha recordado que este tipo de instalaciones requieren medidas específicas de adecuación y requisitos higiénico-sanitarios que incrementarán las obligaciones de mantenimiento futuras para el Ayuntamiento.

En esta línea, la concejal ha asegurado que los abulenses van a pagar más dinero para mantener una infraestructura que ofrece una capacidad de enterramiento "muy inferior" a la de los nichos tradicionales, "una decisión política equivocada que acabará teniendo consecuencias económicas para todos los vecinos".