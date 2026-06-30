Vox confía en que su acuerdo de Gobierno en CyL dé una "potencial solución" a las quejas recogidas por Quintana

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha confiado en el acuerdo de Gobierno rubricado en la Comunidad entre el partido al que representa y el PP dé "respuesta" y "potenciales soluciones" a las quejas de los ciudadanos que se han incluido en el informe del Procurador de Común, Tomás Quintana.

Hierro se ha manifestado de este modo durante su intervención en el Pleno monográfico en el que Quintana ha expuesto de forma pormenorizada su informe anual, al tiempo que ha recordado ante la Cámara que el acuerdo de Gobierno incluye 19 ejes y 324 medidas. "Vamos a ponerlo a prueba a ver si dan esa valorada y esperada respuesta de la que usted nos hablaba y por lo tanto una potencial solución a las quejas y demandas".

Asimismo, durante su intervención ha recordado que el mandato del Procurador del Común concluyó en noviembre 2022 y ha destacado la necesidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar las instituciones propias.

El portavoz ha agradecido la labor de Quintana y ha reseñado que el informe del último año de la legislatura pasada recoge que la institución ha tramitado un total de 2.206 quejas en 6.410 expedientes, donde se incluyen las actuaciones de oficio, así, a su juicio, el acuerdo de Gobierno firmado conjuntamente tras las elecciones autonómicas ofrece "soluciones" a "muchas" de estas reclamaciones a través de sus medidas.

En concreto, en materia de administración local, ha mencionado los problemas de abastecimiento o contaminación del agua, un punto en el que Hierro ha defendido la "correcta utilización y optimización" de este recurso limitado bajo el "principio de solidaridad nacional" y la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional. Del mismo modo, ha señalado que el acuerdo de coalición responde a esta demanda con un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de infraestructuras hídricas.

Respecto al medio ambiente, el representante de Vox ha hecho alusión a las quejas por el tratamiento de residuos derivado de la proliferación de plantas fotovoltaicas. Según ha afirmado, el pacto con el PP da respuesta en sus puntos con "la protección del medio natural y del suelo protegido frente a la instalación de placas eólicas y solares" y con la prevención en la gestión de residuos para "promover su adecuada gestión".

En el área de fomento, ha apuntado a las reclamaciones sobre el estado de las carreteras autonómicas y provinciales y ha asegurado que el acuerdo contempla "avanzar en la planificación de la mejora de las carreteras autonómicas, mejorando el trazado, anchura y estado del firme".

DESREGULARIZACIÓN y 'PRIORIDAD NACIONAL'

Por otra parte, Hierro ha censurado la "falta de claridad, retrasos, maneja burocrática, falta de respuesta" en la Administración y ha recordado que su formación ha presentado un programa de desregulación para combatir el "exceso de regulación". En este sentido, ha puesto en valor las medidas del pacto orientadas a simplificar trámites como la normativa de prevención ambiental, la "eliminación de la obligatoriedad de la cita previa" y la introducción del "silencio administrativo positivo".

También ha cuestionado el destino de la publicidad institucional ante las dificultades de los ciudadanos para comprender los procesos administrativos.

En su intervención en este Pleno monográfico, Hierro ha incidido en el impulso y protección del sector agrícola y ganadero mediante acciones acordadas en el pacto de gobierno que incluyen el "blindaje del sector frente a la Agenda 2030" y el acceso a líneas de créditos preferentes.

Finalmente, Hierro ha resaltado las medidas relativas al acceso a ayudas sociales, residencias, prestaciones y educación, donde ha defendido que debe existir una "prioridad nacional" para: "Los que han cotizado, los que habitan esta tierra, de los que tienen aquí sus raíces".

Esta premisa la ha hecho extensiva al problema del acceso a la vivienda, un punto en el que ha recordado su intención de incrementar un 80 por ciento la inversión en este ámbito y construir al menos 5.000 viviendas protegidas bajo el principio de "prioridad nacional".