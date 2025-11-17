Vox confirma que registrará la enmienda a la totalidad

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha confirmado que registrará la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026, trámite que han realizado ya PSOE, UPL y Soria ¡Ya! y Unidas-Podemos y el procurador por Valladolid Francisco Igea, por el Grupo Mixto.

Esto supone que el Grupo Parlamentario Popular afrontará en minoría el debate de la enmienda que se tiene que celebrar el jueves día 20 de noviembre ya que, de mantenerse todas las enmiendas a la totalidad, habrá 47 peticiones de devolución de las cuentas que ha elaborado la Junta y que serán defendidas por un PP en solitario, a la espera del sentido del voto del procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, y de los dos no adscritos, ex procuradores de Vox.

En estos momentos la devolución de las cuentas cuentan con los votos de PSOE --28 procuradores--, Vox --11--, Grupo UPL-Soria ¡Ya! --seis procuradores en total, tres de cada formación--, Unidas Podemos y Francisco Igea.

El portavoz de Vox, David Hierro, supeditó la presentación de la enmienda a la totalidad a una declaración del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, antes de las 12.00 horas de este lunes en la que aceptase negociar una serie de propuestas planteadas por los de Santiago Abascal, "muchas de las cuales están recogidas en el acuerdo de Gobierno", aseguró.

((((habrá ampliación))))