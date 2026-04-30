Vox cree que las elecciones andaluzas no deben afectar a la negociación en CyL y PP afirma que trabajan "intensamente"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Pollán, ha considerado que el inminente inicio de la campaña electoral para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía "no debe afectar para nada" a las negociaciones entre PP y Vox para llegar a un acuerdo de gobierno en Castilla y León y la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha asegurado que los dos partidos trabajan "intensamente" para llegar a un pacto que de estabilidad a la Comunidad Autónoma.

Así se han pronunciado Carlos Pollán y Leticia García tras la Junta de Portavoces de este jueves a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el inicio este viernes, 1 de mayo, de la campaña electoral en Andalucía repercuta o retrase las negociaciones para la conformación del Gobierno en Castilla y León.

"Yo no entendería que si llegamos a un acuerdo definitivo la semana que viene o dentro de diez días no se pudiera hacer", ha aseverado Pollán que ha reconocido no obstante que en la negociación hay dos partes por lo que el PP tendrá que dar las decisiones que tome al respecto, si bien ha reiterado que, en su opinión, las elecciones andaluzas "no tienen que interferir para nada" en el futuro acuerdo en Castilla y León.

Dicho esto, el portavoz del Grupo Vox ha admitido que, como ha pasado en Extremadura y en Aragón, con pactos ha firmados, cada negociación lleva su tiempo ya que están analizando y acordando "medida a medida" con plazos de cumplimiento. "Eso lleva su tiempo porque queremos que las cosas se hagan bien y en eso estamos trabajando", ha reiterado.

Carlos Pollán se ha reafirmado además en que percibe "buena predisposición" para llegar a un acuerdo por parte del presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y ha recordado que el mismo 15 de marzo tendió su mano al dirigente 'popular' para iniciar la negociación para formar gobierno en Castilla y León.

"En él --Fernández Mañueco-- no percibo que se quiera retrasar ni se quiera bloquear", ha aseverado para añadir: "Los plazos de los demás deben explicarlo ellos, si les están marcando otros plazos desde Génova o tienen libertad absoluta para llevar adelante sus negociaciones aquí".

Tanto Carlos Pollán como Leticia García han coincidido en que ambos partidos están buscando "lo mejor para los castellanos y leoneses" a través de unas negociaciaciones que, según han aseverado los dos también, tienen que llevarse a cabo en la Comnunidad Autónoma.

"Castilla y León es Castilla y León", ha sentenciado la portavoz del Grupo Popular que ha asegurado que la única premisa que mueve a su partido en esas negociaciones es el "interés" de Castilla y León, sin que le influya "ningún otro factor externo".

Por otro lado, ambos han reconocido que todavía no hay convocatoria para la ronda de consultas que tiene que llevar a cabo el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, para proponer candidato a la Presidencia de la Junta, mandato reglamentario que tiene el 7 de mayo como fecha límite.

"Estamos en tiempo, en forma y en plazo", ha asegurado Leticia García que ha explicado que los cuatro grupos parlamentarios -Popular, Socialista, Vox y Grupo Mixto-- se mantienen a la espera de que se produzca esa convocatoria por parte del presidente de las Cortes con el que los 'populares' se reunirán "con toda normalidad y con toda tranquilidad".

Pollán ha respondido por su parte que, a día de hoy, jueves 30 de abril, no hay fecha para una reunión que se tendrá que celebrar la próxima semana ya que este viernes, 1º de Mayo, es festivo. "A mí no se me ha transmitido ninguna fecha concreta, ustedes saben y todos sabemos que esa ronda de contactos tiene que hacerse antes del día 7 de mayo", ha concluido al respecto.