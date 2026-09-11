Vox designa a Mariano Veganzones como portavoz adjunto del grupo en las Cortes y Palomo ejercerá como secretario general

Archivo - Mariano Veganzones, Foto de Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS -

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes ha designado al procurador por Valladolid y exconsejero de Industria, Mariano Veganzones, como nuevo portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, que tiene como portavoz a David Hierro como portavoz y como adjuntos a Veganzones y a José Antonio Palomo.

Asimismo, Palomo ejercerá como secretario general de Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León.

Mariano Veganzones concurrió como número cinco por Valladolid en las pasadas elecciones autonómicas tras haber sido consejero de Industria, Empleo y Comercio en la pasada legislatura, entre marzo de 2022 y julio de 2024.

Es licenciado en Geografía e Historia y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración, además de tener experiencia en banca privada y en la gestión pública en áreas clave como Educación, Familia y Empleo.