Vox espera que 'Génova' "no torpedee" las negociaciones sobre un pacto en Castilla y León con el PP

BURGOS 1 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Vox por Burgos en las Cortes de Castilla y León Iñaki Sicilia espera que 'Génova' "no torpedee" las negociaciones sobre un pacto entre el PP y su partido de cara a lograr un acuerdo de gobierno estable en la Comunidad de Castilla y León.

El representante de la formación dirigida por Santiago Abascal, ha apuntado que los acuerdos "están llegando en tiempo y forma", adaptándose siempre a las "peculiaridades de cada territorio", ha concluido, antes de lanzar un mensaje directo a la dirección nacional del PP.

Sicilia ha realizado estas declaraciones en el marco de la inauguración de la 64ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma. Sobre el estado de las negociaciones para la formación de gobiernos regionales y el posible reparto de carteras --específicamente la de Agricultura--, el portavoz ha preferido priorizar el contenido de los acuerdos sobre el "reparto de sillas".

Para el burgalés, las consejerías están en un segundo plano. "Lo importante es el acuerdo al que lleguemos y que este sea útil para los ciudadanos", ha explicado.

No obstante, ha confirmado que los contactos "son fluidos" y han sido constantes desde la noche electoral para llegar a un acuerdo "lo antes posible". Aunque ha evitado marcarse el inicio de la campaña andaluza como fecha límite, ha puesto como ejemplo los pactos alcanzados en Extremadura y Aragón, calificándolos de "muy completos" y "con un gran impacto positivo".