Vox lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Salamanca para que devuelva la tasa de basuras "que se ha cobrado de más"

El presidente de Vox Salamanca, Carlos Menéndez (i), y el concejal Ignacio Rivas (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Salamanca ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Salamanca en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para tratar de que se devuelva a los contribuyentes la tasa de basuras del año 2026 "que se ha cobrado de más", como ha asegurado el concejal Ignacio Rivas.

"Vox no ha venido al Ayuntamiento de Salamanca para estar callados, sobre todo cuando vemos tropelías como la que se ha cometido" con la tasa de basuras, ha afirmado el edil, quien ha asegurado que se ha hecho "con una voracidad fiscal y recaudatoria absolutamente desmedida".

Rivas se ha referido a la actualización de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Salamanca, que se llevó a cabo en diciembre de 2024 para adaptarla a la Ley 7/2022, como ha explicado el concejal, quien ha recordado que ya votaron en contra porque estaban "absolutamente en desacuerdo", aunque salió adelante con el voto del PP.

Según ha indicado el edil de Vox, que ha estado acompañado el presidente del partido en Salamanca, Carlos Menéndez, el PP ha establecido un criterio y una fórmula matemática para la actualización de la tasa a partir del año 2026 que "no han respetado ni un solo año".

Rivas ha apuntado que la fórmula elegida por el Gobierno municipal dice que la tasa del año anterior se actualiza el IPC, que es el 2,70 por ciento, cuando ha afirmado que el Ayuntamiento la ha subido un 6.

CAMBIO DEL CÁLCULO

En esta línea, el concejal de Vox ha explicado que, para cambiar la fórmula propuesta, hay un proceso y es obligatorio iniciarlo otra vez, lo que significa plantear una nueva ordenanza fiscal, llevar a cabo una aprobación provisional en el Pleno del Ayuntamiento, abrir un periodo de alegaciones para saber cuáles son las nuevas reglas de juego y luego llevar a cabo la aprobación definitiva en pleno.

"Todo ese procedimiento se lo han saltado y nosotros consideramos que, por tanto, la aprobación definitiva que han llevado a cabo este año de las tasas de basuras del año 2026 está viciada de nulidad", ha aseverado.

De este modo, Rivas ha asegurado que hay "una falta de transparencia" en el proceder del Ayuntamiento y, según sus cálculos, "el sobrecoste que están imponiendo a los salmantinos de manera absolutamente irregular" está entre 600.000 y 800.000 euros para este año.

Asimismo, según las cuentas realizadas por Vox, el Ayuntamiento de Salamanca ha previsto una recaudación por la tasa de basura para el próximo año de 18,7 millones, es decir, 128 euros por habitante, cuando por ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid, "que tiene más del doble de vecinos" recaudará 17,7 millones, es decir, 58 euros por habitante, según Rivas.

"Pagamos un 218 por ciento más por habitante en Salamanca que en Valladolid", ha agregado Ignacio Rivas, quien ha destacado también las cifras de Madrid, que recauda 85 euros por habitante.

El concejal ha explicado que, en el caso de que el contencioso-administrativo declare nula la tasa, el Ayuntamiento "no tendría que devolver lo de 2025 porque eso ya quedó aprobado y cobrado", sino que sólo sería lo de 2026, al menos el primer recibo que han girado y, si no hubiera una sentencia antes del segundo recibo, se tendría que proceder a la devolución de la parte que han cobrado de más.