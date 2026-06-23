Vox nombra a sus portavoces en las comisiones, con David Hierro al frente de la Desregulación, Familia y Ayudas Sociales

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el día de hoy la designación de los portavoces que representarán a la formación en las comisiones legislativas de la Cámara con David Hierro al frente de la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Respecto a la Legislatura anterior, repiten en sus funciones la zamorana María Luisa Calvo como portavoz en Educación y el abulense José Antonio Palomo en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, detalla la formación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Respecto a la otra comisión que cuenta con miembros designados por Vox al frente en el ejecutivo, la burgalesa Marta Alegría, recientemente designada portavoz adjunta del grupo parlamentario y que fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Burgos, estará al frente de la comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

Por otra parte, Fátima Pinacho será la portavoz en la comisión de la Presidencia, mientras que el burgalés Ignacio Sicilia será el encargado de la portavocía en la comisión de Economía y Hacienda.

En cuanto a los procuradores que se estrenan en esta legislatura, el vallisoletano Jesús Jiménez será el portavoz en la comisión de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Durante la pasada legislatura, Jiménez fue Director General del ejecutivo en éste área. Por su parte, el soriano Miguel Contreras se estrena en esta legislatura como portavoz para la comisión de Medio Ambiente y Energía; la que fuera número dos por León en las pasadas elecciones autonómicas Laura Dorreis será la portavoz en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; por último, la salmantina María Mateos será la encargada de dar voz al Grupo Parlamentario en la comisión de Sanidad.

En lo que respecta a las comisiones no legislativas, Hierro será portavoz en la comisión del Estatuto, Marta Alegría en la de Reglamento, Fátima Pinacho será portavoz en la de Procuradores y por último, José Antonio Palomo será el portavoz en la comisión de Relaciones con el Procurador del Común.