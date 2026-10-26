VOX oficializa en Burgos sus listas electorales para el Congreso y el Senado. - VOX BURGOS

BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

VOX Burgos ha oficializado sus listas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, unos comicios en los que Eugenia Landaluce, asesora jurídica y política del Grupo Parlamentario de la formación de Abascal en las Cortes de Castilla y León, encabezará la candidatura a las Cortes Generales y Fernando Martínez-Acitores, portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento burgalés, situará su nombre al frente de la papeleta al Senado.

En lo que respecta a la lista para el Congreso de los Diputados, la formación ha situado en el segundo puesto a Ignacio Peña Robledo y en la tercera posición a Alejandra Medina Sanz. Por su parte, la candidatura al Senado se completa con la presencia de María Teresa Alonso Ortega en el número dos y de José Manuel Gutiérrez Martínez en el tercer lugar.

La formación política ha estructurado sus propuestas para esta cita con las urnas en torno a la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda, el control de las fronteras y la remigración. Asimismo, la formación ha defendido la eliminación de trabas burocráticas que dificultan el desarrollo y la actividad de autónomos, empresas y emprendedores.

Por otro lado, los integrantes de las candidaturas han remarcado que centrarán su labor en la defensa de las necesidades de la provincia, sus infraestructuras y sus comunicaciones. En este ámbito territorial, han situado entre sus principales reivindicaciones la recuperación del Tren Directo Madrid-Burgos, una conexión ferroviaria que la ciudadanía burgalesa lleva años reclamando.

Por último, la formación ha señalado que la convocatoria electoral representa una oportunidad para que los ciudadanos lleven su voz tanto a las Cortes Generales como al Senado, al tiempo que ha subrayado su compromiso de trabajar para defender los intereses provinciales, recuperar las prioridades de los españoles y dar respuesta a las problemáticas que afectan al futuro de Burgos y del conjunto del país.