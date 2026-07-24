Vox pedirá, principalmente al Ministerio de Industria, "máxima transparencia" sobre el proyecto de Gotion en Valladolid

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará el lunes 27 de julio, una moción para reclamar "la máxima transparencia" al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y también en alguna medida a la Junta de Castilla y León para garantizar "el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de la salud pública en el proyecto industrial promovido por Gotion High-Tech en la ciudad".

Según ha señalado el grupo, que forma parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, respaldan la llegada de esta inversión, que "contempla más de 940 millones de euros para la construcción de dos plantas industriales en la Vereda de Palomares", una dedicada al reciclaje avanzado de baterías y otra a la fabricación de materiales para cátodos.

Pero Vox defiende que el respaldo a una inversión industrial "de esta magnitud debe ir acompañado de la máxima exigencia en materia de garantías ambientales, seguridad industrial y control público".

Se refieren a que la primera fase del proyecto contempla una planta de reciclaje de baterías de litio con capacidad para tratar hasta 200.000 toneladas anuales de material y recuperar la denominada "black mass, un concentrado que contiene litio, níquel, cobalto y manganeso".

Según señala la moción, una instalación de estas características "exige extremar las garantías ante riesgos asociados al elevado consumo de agua y energía, posibles incendios, fugas térmicas, emisiones tóxicas y potenciales afecciones a suelos y recursos hídricos".

Por este motivo, Vox ve pertinente reclamar al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que informen "públicamente" sobre el estado de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, el calendario previsto para su resolución y todas las autorizaciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial que resulten exigibles antes del inicio de las obras y de la puesta en funcionamiento de la planta de reciclaje.

El Grupo Municipal de Vox también solicita información detallada sobre las garantías establecidas para proteger los recursos hídricos de la cuenca del Duero, dada la proximidad del emplazamiento al río Pisuerga, así como sobre el régimen de vertidos y el control de posibles lixiviados.

Vox reclama también conocer "el condicionado ambiental de los 138,2 millones de euros de ayudas públicas Una de las principales reclamaciones de la moción se refiere a las ayudas públicas concedidas al proyecto a través del PERTE VEC". En referencia a las posibles medidas de prevención y seguridad "exigidas a Gotion frente a incendios, fugas térmicas y emisiones tóxicas propias del reciclaje de baterías de litio a gran escala".

Asimismo, la formación reclama que se concreten los protocolos de coordinación previstos con los servicios de emergencia y protección civil de Valladolid.

"Una inversión de esta magnitud debe contar con todas las garantías. La urgencia administrativa o los plazos vinculados a los fondos europeos no pueden justificar, en ningún caso, una relajación de los controles ambientales y de seguridad", ha sostenido su portavoz Irene Carvajal.

La moción reclama además que Gotion "acredite la solvencia técnica y financiera necesaria para ejecutar el proyecto en los plazos comprometidos, especialmente después de que la compañía asumiera el proyecto tras la renuncia de su anterior socia, la empresa eslovaca InoBat".

"AUDITORÍAS AMBIENTALES INDEPENDIENTES"

Vox propone igualmente la creación de un mecanismo de inspección y auditoría ambiental independiente que permita realizar informes periódicos accesibles al Ayuntamiento de Valladolid durante toda la vida operativa de la instalación.

El objetivo, según la formación, es garantizar una supervisión continua y verificar que el nivel de exigencia ambiental aplicado al proyecto de Gotion es homogéneo con el exigido a otros proyectos de baterías financiados mediante el mismo instrumento PERTE en otras comunidades autónomas.

Vox defiende que "Valladolid debe aprovechar las oportunidades industriales y de empleo que ofrece este proyecto, pero siempre desde la transparencia, el cumplimiento estricto de la normativa, y "la máxima protección del medio ambiente, la seguridad y la salud pública".