Vox pide la dimisión de Marlaska por caso del DAO y asegura que el Gobierno tiene una "enorme responsabilidad política"

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no puede permanecer un minuto más" en el cargo tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, tras la querella por una presunta agresión sexual, si bien ha atribuido a todo el Gobierno una "gigantesca responsabilidad política" por lo que todo el Ejecutivo central "tendría que dimitir y estar a disposición judicial".

En declaraciones a los medios durante su visita a la localidad vallisoletana de Peñafiel, el máximo responsable de Vox ha asegurado que los detalles que se han conocido de este caso son "espantosos" y reflejan un "abuso de poder tremendo".

"Me parece un caso terrible, dantesco y si el gobierno lo sabía y no actuó tiene una gigantesca responsabilidad política", ha expresado el líder de Vox, quien ha señalado que "decir esto ya no es decir nada", puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "rodeado de corrupción".

"Estos audios indican una situación apestosa alrededor de Pedro Sánchez y de la mafia del Peugeot con la que viajaba y con la que ha permanecido en el poder", ha incidido, para después enfatizar en el "ridículo" que supone pedir la dimisión de un ministro cuando en realidad "todo el Gobierno tendría que dimitir y pasar a disposición judicial".

En este sentido, ha señalad que si el Ejecutivo central no dimite y convoca elecciones es "porque sabe que lo que le espera es el banquillo de los acusados".