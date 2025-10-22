Vox y PP rechazan consagrar el derecho al aborto en la CE que pide el PSOE al que acusan de tapar escándalos

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Vox y los dos procuradores no adscritos han rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista --Por Ávila se ha abstenido-- que pretendía instar a la Junta de Castilla y León a respaldar al Gobierno de la nación en la propuesta de modificación de la Constitución Española para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros puntos.

La procuradora del PP Beatriz Coelho ha acusado a los socialistas de intentar "manipular e intoxicar" a los ciudadanos con "cortinas de humo" como el blindaje del derecho al aborto en la Carta Magna con el único objetivo de "tapar la podredumbre" y la "corrupción" que salpica al Gobierno de la nación.

"Mucho van a tener que limpiar para conseguirlo", ha zanjado Coelho que también ha acusado al Grupo Socialista de "manosear" los derechos de las mujeres "hasta hacerlos un auténtico guiñapo", tras lo que la procuradora proponente, Nuria Rubio, ha lamentado que el PP se haya puesto "del lado de la extrema derecha" en este asunto y "con bastantes falsedades" y no "del lado de un asunto de Estado" y "del lado de la libertad y del progreso de las mujeres que decidimos libremente qué hacer nuestro cuerpo".

La procuradora del PP ha negado las afirmaciones de Nuria Rubio sobre la presencia del 'protocolo antiabortista' que propuso Vox en la página de la Junta donde, según ha aclarado, se puede leer una nota de prensa con medidas sanitarias de fomento de la natalidad y apoyo a las familias. "Sigue colgado el anuncio en la página, lo acabamos de comprobar", ha respondido Rubio que ha recordado no obstante que el 'protocolo antiaborto' no se puso en práctica porque fue frenado por las feministas y las socialistas.

Beatriz Coelho ha criticado por último que el Gobierno pretenda blindar el derecho al aborto a través del artículo 43 de la CE, "que no goza de la categoría de derecho fundamental", y no a través del artículo 15, que supondría la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, "a lo que no se va a atrever el amo --Pedro Sánchez--", ha ironizado.

Se da la circunstancia de que el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha apoyado la PNL, ha situado su "discrepancia" con el PSOE en el hecho de que plantee el blindaje del derecho al aborto a través del artículo 43 de la CE y no del 15, a lo que la procuradora proponente ha respondido que lo importante es que se abra este debate en el Congreso de los Diputados y que se blinde este derecho para todas las mujeres.

Por su parte, la procuradora de Vox Fátima Pinacho ha acusado al PSOE de presentar una iniciativa "a favor de la muerte" y ha argumentado que no hay nada más progresista que defender la vida ni nada más necesario que defender la natalidad. "Siempre defenderemos el derecho del más indefenso; el derecho a que una mujer pueda ser madre, el derecho a que tenga alternativas", ha aseverado en su turno en contra de la PNL socialista.

Desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya! la procuradora soriana Leila Vanessa García Macarrón ha respaldado la PNL del PSOE al que ha afeado no obstante que haya vuelto a defender una iniciativa sobre una competencia nacional que, según ha insistido, se debería debatir en el Congreso de los Diputados. "Es muy importante abordarlo aquí porque aquí, en Castilla y León, hemos sufrido mucho las mujeres con la llegada de la extrema derecha al Gobierno", ha respondido Nuria Rubio.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea, que también ha respaldado la PNL del PSOE, ha responsabilizado al Partido Popular del "fracaso" en las políticas contra el aborto y ha cifrado en un 22 por ciento el aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León --han pasado de 2.597 en 2021 a 3.175 en 2024-- "gracias a ustedes --el PP-- y a los mariachis de Gallardo".

A esto ha añadido que las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas no llegan al 25 por ciento en Castilla y León por lo que ha llamado a cambiar la actual política.