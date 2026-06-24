Vox presenta querella por posible delito de revelación de secretos y pide que se esclarezca la participación de Martínez

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una querella en un juzgado de Soria para que se investigue un posible delito de revelación de secretos e informaciones por autoridad o funcionario público sobre las diligencias llevadas a cabo en el registro del Ayuntamiento de Soria este martes, y se esclarezca la intervención que haya podido tener el secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario, Carlos Martínez.

En el escrito de la querella registrada por Vox se pide que se determine la identidad del funcionario público o autoridad que conocía la existencia y fecha del operativo policial llevado a cabo en el Ayuntamiento de Soria, así "como de las entradas y registros judiciales" realizados y que fueron revelados a una tercera persona "ajeno a la causa".

Asimismo, pide que se "esclarezca en particular" la intervención que haya podido tener Carlos Martínez "que ha manifestado públicamente que tuvo conocimiento de la diligencia reservada de entrada y registro con antelación a su práctica", según consta en el escrito de la querella.

Igualmente, Vox recoge en la querella que Martínez, alcalde de Soria hasta el pasado mes de abril, ha declarado al diario El País que supo con antelación que la Guardia Civil acudiría al Consistorio a pedir documentación sobre un posible caso de delito menor de tráfico de influencias".

"El propio Martínez no aclaró quien le había avisado, apuntándose en las informaciones publicadas que la advertencia podría proceder de la Subdelegación del Gobierno en Soria o del Ministerio del Interior", como así consta en el escrito de la querella. Unas declaraciones que Vox apunta a que han sido publicadas en otros medios de comunicación.

En dicho escrito, Vox argumenta que conocer un registro acordado por orden judicial y "filtrar" dicha información "pone en peligro toda la investigación judicial, al permitir la destrucción pruebas y hacer completamente inútil la practica de una diligencia de investigación".

Al respecto, Vox ha precisado que dicha información solo puede obtenerse de quien, por razón de su oficio o cargo, tiene acceso legítimo a ella, es decir, autoridades y funcionarios intervinientes en la instrucción, en su dirección, en su coordinación gubernativa o en la ejecución del dispositivo.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha recordado que la formación liderada por Abascal lleva "muchos años" denunciando ya que la corrupción del PSOE "es un mal sistémico que afecta a todo el ámbito, a toda la organización del Partido Socialista, al entorno del presidente, al Ministerio, a la Moncloa, a las comunidades autónomas, a los sindicatos y a los ayuntamientos", como "ha pasado en Soria".