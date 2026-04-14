Vox propone a Menéndez como vicepresidente de las Cortes, a Susana Suárez como secretaria y a Pollán como portavoz

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox propondrá al procurador electo por Salamanca Carlos Menéndez como vicepresidente primero de las Cortes y a la procuradora electa por Segovia Susana Suárez como secretaria del órgano de Gobierno del Parlamento que se constituye este mismo martes.

Además, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta y procurador electo por León, Carlos Pollán, pasará a ser el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario que se tiene que constituir a partir de la sesión de hoy y que estará integrado por 14 procuradores, uno más que en la anterior legislatura.

Según ha anunciado Vox, Pollán contará con Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid, como viceportavoz mientras que el palentino David Hierro será el portavoz adjunto y secretario grupo.