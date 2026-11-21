El VRAC Quesos Entrepinares consigue su décima Supercopa en el Pepe Rojo de Valladolid frente a Silicius Alcobendas - VRAC

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El VRAC Quesos Entrepinares ha levantado este sábado su décima Supercopa en el Pepe Rojo de Valladolid en un partido que parecía decantado en el descanso pero que se ha decidido en los minutos finales frente a un Silicius Alcobendas que ha creído hasta el último segundo de partido.

Si los equipos tenían un plan establecido, se rompió con el aguacero que ininterrumpidamente cayó sin piedad sobre el césped de Pepe Rojo, según ha explicado el club a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Lo sufrieron los aficionados concentrados en la mítica tribuna cubierta, pero especialmente los jugadores, sin más remedio que la intemperie.

El agua obligaba a patadas lejanas y en los primeros minutos se percibió que iba a ser un intercambio a larga distancia por parte de ambos equipos.

Así, Silicius Alcobendas sacó un castigo inicial que pasó Agustín Cittadini para el 0-3, aunque el VRAC respondió con peso y tiró de un imponente maul tras touch que certificó sobre la zona de marca David Gallego, ratificado con la transformación de Baltazar Taibo (7- 3).

En ese toma y daca, los madrileños volvieron a apretar y se acercaron a su primer ensayo. El Quesos siguió a lo suyo, más por la labor de sumar de siete en siete, y mantuvo la estrategia de plantarse en veintidós rival y arrancar la maquinaria de los delanteros.

Tras mucha insistencia y desgaste, el VRAC abrió para la irrupción de Mauro Perotti que, banderines arriba en la patada, amplió la ventaja azulona hasta el 14-6.

Fue entonces cuando el Entrepinares se sintió con fuerzas para ampliar la diferencia antes del descanso y encontró en Alcobendas debilidad en la recepción de balones al cielo.

Cerca del 40, Taibo pateó arriba, Pablo Torres palmeó y Álvar Escudero apareció desde atrás para posar bajo palos. El 21-6 encarrilaba el título para los de Diego Merino y tras la reanudación, Alcobendas ajustó su juego y logró hacer daño al VRAC.

Dos amarillas prácticamente consecutivas a los vallisoletanos alentaron al Silicius, que con dos ensayos, uno pasado, situó un inquietante 21-18 que obligó al VRAC a volver a pasar al ataque pese a la inferioridad.

Dos castigos en plena avalancha quesera rebajaron la tensión (27-18), pero Alcobendas, sin nada que perder, se volcó en ataque y tras un efectivo touch - maul más la transformación puso el 27-25 en el electrónico de Pepe Rojo a falta de ocho minutos para el final.

Con el VRAC sabedor de que no tenía margen de error y de que el partido ya había entrado en su fase irreversible, fue una intensa e inteligente acción de Manuel Jorqui la que decantaría la final.

El canterano presionó y metió en su zona de marca a De la Pisa forzando una melé a cinco que el VRAC, con posado de Gonzalo Domínguez, no perdonó (32-25).

Balta pudo asegurar la victoria, pero erró, y los últimos minutos mantuvieron una emoción que terminó en felicidad para el Quesos.