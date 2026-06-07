El VRAC Quesos Entrepinares se proclama campeón de División de Honor masculina de rugby por décimocuarta vez

La plantilla del VRAC Quesos Entrepinares de rugby celebra el título de División de Honor logrado este domingo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vallisoletano VRAC Quesos Entrepinares se ha proclamado este domingo campeón de la División de Honor masculina de rugby por décimocuarta vez tras derrotar por 25 a 24 al Aparejadores Recoletas Burgos en un partido celebrado en los campos de Pepe Rojo.
El conjunto vallisoletano se ha vuelto a proclamar campeón de la máxima categoría del rugby masculino español tras un ajustado partido en el que pudo imponerse gracias a un golpe de castigo ya con el tiempo reglamentario cumplido.
Con el marcador 23 a 24 a favor de los burgaleses y con el cronómetro y más allá del minuto 80, el VRAC ha dispuesto de un lejano golpe de castigo que ha transformado el argentino Baltazar Taibo para poner el 25 a 24 definitivo y desatar la celebración en Pepe Rojo, donde se disputaba el partido definitivo.
Se trata del décimocuarto título liguero del conjunto quesero, que sucede en el palmarés al otro gran equipo vallisoletano, El Salvador, campeón de División de Honor en la temporada 2024-25.