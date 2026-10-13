VTLP alerta del aumento de la infravivienda en Valladolid y pide respuestas urgentes. - VTLP

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha mostrado su preocupación por el incremento y la cronificación del chabolismo y la infravivienda en la ciudad, una realidad que, según denuncia, mantiene a personas y familias residiendo en condiciones incompatibles con el derecho a un hogar digno. Por ello, el grupo municipal ha avanzado que preguntará en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad por la situación de estos núcleos y por las medidas municipales adoptadas.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, considera que se trata de un problema urgente que requiere conocer su dimensión real y una respuesta municipal concreta. La representante del grupo ha cuestionado qué ha hecho el Ayuntamiento para conocer esta realidad y qué alternativas habitacionales está ofreciendo a quienes se encuentran en esta situación.

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 contempla la elaboración de un censo de núcleos de chabolismo e infravivienda, así como un estudio sobre la situación en la ciudad que permita plantear medidas para erradicarla. Sin embargo, la formación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha manifestado que desea conocer si estos trabajos se han iniciado, en qué fase se encuentran y cuándo estarán disponibles sus resultados.

Anguita ha subrayado que disponer de información precisa es imprescindible para intervenir de manera eficaz y ha señalado la necesidad de saber cuántas personas y menores viven en estas condiciones. Asimismo, la concejala ha indicado que no se pueden diseñar soluciones sin conocer la dimensión del problema ni seguir dejando pasar el tiempo sin respuestas.

El grupo municipal también ha avanzado que preguntará qué entidades sociales están participando en el estudio comprometido y cuándo prevé el equipo de Gobierno presentar sus conclusiones. Finalmente, VTLP ha insistido en que la actuación municipal debe traducirse en alternativas habitacionales dignas y en que la vivienda debe ser un derecho para todas las personas.