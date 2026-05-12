VTLP alerta del "colapso" en dependencia con 1.600 personas en espera mientras Carnero plantea nuevas rebajas fiscales

Rocío Anguita, portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra. - VTLP

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento plantee nuevas rebajas fiscales mientras los servicios sociales municipales "no cubren adecuadamente las necesidades de la ciudadanía" y ha alertado del "colapso" en la valoración de la dependencia con 1.600 personas en lista de espera.

La portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha mostrado su preocupación por el deterioro de este servicio esencial y ha cuestionado las prioridades del equipo de Gobierno municipal.

"Estamos preocupadas porque el equipo de Gobierno quiere volver a bajar impuestos cuando no tenemos todos los servicios municipales cubiertos adecuadamente para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha advertido, para después recordar que la valoración de dependencia es un trámite "fundamental.

Precisamente, ha señalado que sta valoración es la que abre la puerta al acceso a los diferentes recursos sobre la ayuda a la dependencia para las personas mayores, las personas dependientes y otras personas que puedan necesitar apoyo en su vida diaria.

A este respecto, VLTP ha remarcado que es "imprescindible" reforzar los servicios sociales municipales para evitar que la lista de espera crezca o permanezca estancada durante meses.

"Necesitamos que estos servicios funcionen correctamente y, sobre todo, que estén dimensionados a las necesidades que tienen los ciudadanos", ha defendido Anguita, quien ha incidido en que su formación reclamará más recursos humanos y materiales para garantizar una atención digna y ágil.

VTLP preguntará en la comisión correspondiente si la lista de espera disminuye o si, por el contrario, continúa "bloqueada", una situación que "evidencia la necesidad urgente de reforzar los servicios sociales municipales de Valladolid".