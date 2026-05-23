VTLP alerta del "colapso" de la dependencia con 1.600 personas a la espera de valoración

VTLP alerta del "colapso" de la dependencia en la ciudad con más de 1.600 personas a la espera de una valoración - VTLP

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha alertado del "colapso" de la dependencia en la ciudad con más de 1.600 personas a la espera de una valoración, al tiempo que ha criticado que el equipo de Gobierno de PP y Vox destine 300.000 euros a horas extra en lugar de reforzar la plantilla de trabajadores sociales.

Precisamente, la plataforma de izquierdas preguntará en el Pleno de este lunes, 25 de mayo, por la situación del servicio de valoración de la ayuda a la dependencia, ante unas listas de espera que "se han convertido ya en un problema estructural" en la capital vallisoletana.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha advertido de que actualmente hay más de 1.600 personas a la espera de una valoración de dependencia, "muchas de ellas fuera del plazo legal establecido", una situación que considera "escandalosa" y que "se mantiene pese a los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en los últimos años".

"Ya hubo un primer acuerdo por unanimidad de todos los grupos municipales para exigir más financiación a la Junta, pero esa financiación se ha revelado totalmente insuficiente para abordar el problema que tenemos encima de la mesa", ha señalado Anguita.

Por ello, Valladolid Toma la Palabra preguntará al concejal de Servicios Sociales qué gestiones ha realizado desde entonces con la Junta de Castilla y León y qué medidas piensa seguir impulsando para revertir una situación que afecta a cientos de familias de la ciudad.