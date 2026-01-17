VTLP alerta de que la contaminación se "duplicó" en Valladolid tras levantar la ZBE durante Pingüinos

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra ha alertado sobre el repunte en los niveles de contaminación atmosférica durante el pasado fin de semana en el que el Ayuntamiento decidió levantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al coincidir con la concentración motera Pingüinos.

Según los datos registrados en las estaciones municipales y autonómicas de medición, los niveles de partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno se duplicaron e incluso llegaron a multiplicarse por más de cuatro en algunos casos.

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, ha lamentado que el fin de semana en el que se han levantado las zonas de bajas emisiones para recibir a los 'Pingüinos' se ha "duplicado" la contaminación en Valladolid, ya que tanto en las partículas pequeñas PM10 y PM2,5 como en el nitrógeno, se han disparado los valores.

Para VTLP, esta situación "confirma lo que expertos y organizaciones sanitarias han advertido durante años, que reducir el tráfico en las ciudades salva vidas".

Precisamente, ha señalado que la ZBE se establece para proteger la salud de la población, puesto que estas partículas están relacionadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y muertes prematuras.

"En Valladolid se estiman alrededor de 250 fallecimientos al año por contaminación, según el Instituto de Salud Carlos III", ha prrecisado.

Por todo ello, ha reclamado "responsabilidad política": "Veremos cuál es el siguiente paso del equipo de gobierno. Tendrán que elegir si defienden la salud de vecinos y vecinas o siguen diciendo que no creen en la ciencia. Cumplir la ley solo de forma nominal es un gran error que nos costará muchas vidas humanas en la ciudad".