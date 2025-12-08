VTLP alerta de reformas de varias calles en Valladolid que "siguen sin incorporar arbolado"

La calle Estación de Valladolid, recientemente remodelada sin arbolado. - VTLP

VALLADOLID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) Cristina Colino ha expresado la preocupación de su grupo municipal ante la manera en que el Ayuntamiento ha ejecutado diversas reformas de calles y aceras, en las que, según señala, "no se ha incorporado arbolado ni elementos de sombra natural".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Colino ha puesto como ejemplo las actuaciones recientes en la calle Don Sancho y anteriormente en la calle Ferrocarril.

"Estamos viendo cómo se completan reformas íntegramente sin incluir árboles ni zonas verdes. Ampliamos aceras y renovamos pavimentos, pero seguimos sin integrar sombra natural en zonas donde se sufre calor, contaminación y donde son necesarios espacios más amables", ha señalado la edil.

La edil de VTLP ha recordado que existen "datos claros y contrastados sobre el impacto del arbolado urbano", que indican que las calles con árboles "pueden reducir la temperatura entre 2 y 4 grados.

El efecto sombra disminuye la radiación solar directa, añade, con "menos calor, menos consumo energético, menos estrés térmico y una ciudad más saludable".

VTLP insiste en "la necesidad de que las reformas urbanas incorporen criterios de salud pública" y defienden que "toda intervención en nuestras calles debe incluir arbolado en el proyecto".

Por eso defienden "un modelo de urbanismo que priorice la sostenibilidad y la salud física y mental de las personas al mejorar la calidad del aire, mitigar el efecto isla de calor, gestionar las aguas pluviales y conservar la biodiversidad".

Colino ha subrayado que el arbolado urbano "no puede seguir tratándose como un elemento decorativo" pues los ven como "una infraestructura básica que nos permite afrontar los meses más calurosos, mejorar la calidad del aire y ofrecer espacios más habitables a nuestros vecinos y vecinas".

VTLP ha añadido que "integrar naturaleza en la ciudad es imprescindible para avanzar hacia un modelo urbano más resiliente y saludable".