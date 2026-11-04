VTLP aprovecha la dimisión de Puente para plantear una reflexión sobre si "tiene sentido" defender el soterramiento

Uno de los pasos peatonales ejecutados mediante el convenio para la integración del ferrocarril en Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha enviado un comunicado tras conocerse la dimisión del exministro de Transportes y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, en el que ha considerado "necesario" revisar dónde deben destinarse los recursos públicos y preguntarse si tiene sentido seguir defendiendo un proyecto de soterramiento que supondría una inversión de miles de millones de euros".

"Tenemos que reflexionar sobre si podemos seguir defendiendo un soterramiento que cuesta miles de millones de euros frente a garantizar un mantenimiento adecuado de la red ferroviaria para que funcione de forma segura en toda España", ha asegurado la portavoz de la formación, Rocío Anguita.

Para VTLP, "la seguridad del tren debe ser la prioridad y esta reflexión debe trasladarse también al futuro ferroviario de Valladolid", por lo que consideran "que ha llegado el momento de recuperar el proyecto de integración ferroviaria desarrollado en el pasado mandato municipal, una alternativa que permitiría mantener el paso del tren por la ciudad y mejorar la 1 permeabilidad entre barrios sin asumir el coste desorbitado del soterramiento".

"Queremos que el tren siga siendo un elemento fundamental de nuestra ciudad, pero tenemos que repensar qué inversiones necesita y cómo queremos convivir con él", ha señalado Anguita.

A su juicio, el proyecto de integración que se inició durante el mandato precisamente de Óscar Puente como alcalde "permitía avanzar en la permeabilidad urbana sin comprometer miles de millones de euros que también son necesarios para garantizar la seguridad de la red ferroviaria nacional".

La formación municipalista ha insistido en que "mejorar la conexión entre los barrios y garantizar una convivencia adecuada con el ferrocarril no exige necesariamente abordar una infraestructura de semejante coste".

Por ello, Valladolid Toma la Palabra considera que "ha llegado el momento de tomar decisiones y superar el bloqueo actual" y así "retomar el proyecto de integración ferroviaria y dejar atrás una situación que impide avanzar" porque la ciudad "necesita una solución que mejore la ciudad, que sea económicamente sostenible y que sitúe el interés general por delante de los grandes proyectos de infraestructura".