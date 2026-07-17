VTLP considera que la bajada de votos en los Presupuestos Participativos es "prueba del fracaso del nuevo modelo"

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) considera que el descenso de la participación en los presupuestos participativos de este año es "la mejor prueba del fracaso del nuevo modelo diseñado por el equipo de Gobierno" y una señal de la "pérdida de confianza" de los ciudadanos en este proceso.

En un comunicado recogido por Europa Press, VTLP ha señalado que en esta edición han votado 7.205 personas, frente a las 8.016 que participaron en 2023, lo que supone 811 vecinos y vecinas menos "implicados en la decisión sobre el destino de una parte del presupuesto municipal".

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, ha señalado que estos datos "demuestran la pérdida de confianza que está generando este equipo de Gobierno en un instrumento que debería servir precisamente para fortalecer la participación ciudadana".

"Lo que vemos es que cada vez menos personas participan porque el nuevo procedimiento no ofrece las garantías necesarias. La modificación del reglamento ha supuesto un paso atrás y está debilitando un derecho fundamental de la ciudadanía: participar en las decisiones sobre su ciudad", ha afirmado.

Han recordado que durante la comisión municipal en la que se tratan los temas del área de Participación Ciudadana, celebrada este miércoles, VTLP preguntó además por la eliminación de la votación presencial en papel, una posibilidad que sí existía en la edición anterior y que permitió votar a más de un millar de personas.

Para Rocío Anguita, suprimir esta modalidad "ha dejado fuera a una parte importante de la población, especialmente a quienes tienen mayores dificultades para utilizar herramientas digitales".

"No se puede hablar de participación cuando se eliminan canales que facilitaban el acceso a muchas personas. Limitar la votación exclusivamente al formato telemático supone levantar nuevas barreras y restringir las oportunidades de participar en un proceso que debería ser inclusivo", ha insistido.

Valladolid Toma la Palabra insiste en que "ya advirtió durante la tramitación del nuevo reglamento de que los cambios introducidos reducían las garantías, restaban transparencia al proceso y alejaban a la ciudadanía de la toma de decisiones".

A juicio de la formación municipalista, los datos conocidos ahora "confirman esas advertencias".

En su opinión, este equipo de Gobierno hace "justo lo contrario" a fomentar la participación, en referencia a "generar desconfianza, reducir la participación y vaciar de contenido una herramienta fundamental para la implicación ciudadana".

Por ello, Rocío Anguita ha reclamado "una revisión en profundidad del modelo actual para recuperar las garantías del proceso, eliminar las barreras introducidas por el nuevo reglamento y devolver a la ciudadanía un instrumento de participación abierto, accesible y transparente".