VTLP critica que el Ayuntamiento "no ha hecho comunicaciones públicas" tras declarar situación preventiva por ozono

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado este miércoles lo que considera "inacción del Ayuntamiento de Valladolid" después de "48 horas de alerta por ozono" ante la situación 'preventiva 1' activada por el Consistorio el pasado domingo 23 de mayo --cabe apuntar que la denominación oficial de esa situación es 'preventiva' y que la de 'alerta' correspondería a la situación 3--

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha advertido de "la falta de respuesta del equipo de gobierno municipal" ante la situación de contaminación por ozono que mantiene activada desde hace más de 48 horas la "alerta" preventiva 1 en la ciudad.

VTLP considera "especialmente preocupante" que, tras dos días consecutivos de episodio contaminante, el Ayuntamiento "no haya desarrollado una comunicación pública amplia y accesible para trasladar a la ciudadanía los riesgos que esta situación supone para la salud, especialmente entre personas mayores, menores y población con problemas respiratorios".

"Llevamos ya dos días con una situación de contaminación por ozono y, de momento, el Ayuntamiento y el equipo de gobierno no han alertado convenientemente a la población. Creemos que es imprescindible comunicar esta situación de manera clara y extensiva, porque está en juego la salud de nuestros vecinos y vecinas", ha señalado Anguita.

La portavoz de VTLP también ha reclamado la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar que el episodio se prolongue y empeore, entre ellas restricciones al tráfico y limitaciones a determinados vehículos más contaminantes.

"Se podrían estar tomando medidas preventivas, como la restricción de determinados vehículos y del tráfico que interactúa con esta contaminación por ozono y la expande, y no se está haciendo absolutamente nada", ha denunciado.

Desde Valladolid Toma la Palabra consideran que el equipo de gobierno "no está actuando con la rapidez ni con la contundencia necesarias" ante un problema que afecta directamente a la salud pública.

"Este equipo de gobierno no se preocupa por la salud de los vecinos y vecinas. Primero, porque no informa adecuadamente a la población, y segundo, porque no toma medidas para evitar que el episodio de contaminación se alargue y tengamos que enfrentarnos a situaciones todavía más peligrosas", ha afirmado Anguita.

VTLP insiste en que la protección de la salud pública debe situarse "por encima de cualquier cálculo político" y reclama al Ayuntamiento que active de inmediato campañas informativas y medidas efectivas para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad.

PLAN DE ACCIÓN EN SITUACIONES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El Plan de Acción en Situaciones de Contaminación Atmosférica se aprobó en 2017, durante el primer mandato de PSOE y VTLP en el Gobierno municipal, y en el caso de la contaminación por ozono no establece medidas restrictivas del tráfico hasta la situación 2, si bien si los valores medios de las estaciones por encima de los 100 microgramos de ozono por metro cúbico se superan durante tres o más días "se podrá establecer" la situación de aviso.

Los datos disponibles en la Red de Control de la Contaminación Atmosférica apuntan que el valor máximo de las medias octohorarias de cuatro de las cinco estaciones se sitúa por encima de los 100 microgramos entre el pasado 21 de mayo y este lunes, día 24, mientras que ayer miércoles 26 también se han superado. Del martes 25 actualmente no hay datos disponibles en la web municipal, ya que los datos históricos se suben con dos días de retraso y los datos recientes solo están disponibles de las últimas 24 horas.