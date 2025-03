VTLP critica la convocatoria de un Pleno "innecesario" para "justificar el rechazo" a la inversión en la estación

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) considera "innecesario" el Pleno Extraordinario convocado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento para conocer las posturas de los grupos sobre el proyecto de remodelación de la estación 'Valladolid Campo Grande', y cree que pretende "justificar su rechazo a una inversión histórica de más de 250 millones de euros".

En concreto, el Ayuntamiento de Valladolid ha convocado este lunes, 10 de marzo, este pleno para definir posturas y con el objetivo de solicitar a ADIF la apertura de un diálogo sobre la remodelación de la estación, para establecer los cauces "necesarios" para que la obra "no condicione ni impida la aplicación de la opción de soterramiento de la red arterial ferroviaria a su paso por la ciudad".

Ante ello, la portavoz del VTLP, Rocío Anguita, ha denunciado, en un comunicado recogido por Europa Press, que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, "cuestiona esta inversión sin presentar alternativa alguna".

"No entendemos por qué Carnero no quiere esta inversión y no entendemos por qué la cuestiona frente a un proyecto que solo él tiene en la cabeza pero del que no hay ni un solo proyecto, ni un solo papel, ni una justificación de financiación y ni un solo acuerdo entre las diferentes administraciones para echarlo adelante", ha apuntado, para advertir de que el regidor "solo vende humo con el soterramiento, un debate estéril que paraliza la ciudad".

Asimismo, VTLP ha incidido en que la modernización de la estación convertirá a Valladolid en "el nudo ferroviario del noroeste de España" y supone "una gran oportunidad de futuro", al tiempo que ha reiterado su critica a que el equipo de Gobierno "se aferra a una idea irrealizable". "Debatimos sobre la parálisis total de nuestra ciudad, y la ciudadanía merece certezas, no promesas vacías", ha concluido Anguita.